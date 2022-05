În ultimele luni, de când a început războiul, a crescut numărul celor care își îndreaptă atenția către acțiuni și fondurile de investiții în acțiuni. În total, aproape 550.000 de români investesc în fonduri mutuale.

Horia Gustă, președintele Asociației Administratorilor de Fonduri, a fost invitatul Ștefanei Todică la emisiunea iBani, difuzată pe ȘtirlePROTV.ro unde a vorbit despre acest subiect.

Ștefana Todică: Ce instrumente au la dispozitie cei care au reușit să strângă niște bani și vor să îi protejeze de inflație?

Horia Gustă: „Astăzi, din cauza inflației, care este peste 10%, pot spune că nu există foarte multe instrumente care să ofere randamente care să depășească acest prag mare, de două cifre. În opinia mea, singurele soluții care sunt la îndemâna potențialilor investitori sunt fondurile de investiții în acțiuni și acțiunile în mod direct. Astăzi nu există alte instrumente care să îți ofere randamente pe termen mediu și lung care să fie superioare ratei inflației de 10%. (...)

Spre fondurile de investiții s-au uitat peste 500.000 de investitori. Astăzi, în industria fondurilor de investiții avem 545.000 de investitori în fonduri deschise de investiții și fonduri alternative. Cred că e o pondere importantă, ne așteptăm să crească și mai mult și către care investitorii să se uite, pentru că administratorii de fonduri sunt niște administratori profesioniști care oferă produse pentru retail, în principal, adică pe înțelesul tuturor, cu o accesibilitate extrem de facilă.”



Ștefana Todică: Ați observant o schimbare de comportament de când a început războiul?

Horia Gustă: „Am observat mai multe lucruri interesante de când a început războiul din Ucraina, poate cel mai interesant este faptul că datele ne arată numărul în creștere al investitorilor în zona de fonduri de acțiuni, ceea ce sigur că ne bucură, ne arată faptul că sunt mai mulți investitori care văd oportunități în aceste perioade.”

Ștefana Todică: Pentru că au scăzut bursele?

Horia Gustă: „Pentru că au scăzut bursele și pentru că au înțeles pe de altă parte în acest context în care avem războiul la granița României, dar avem și o inflație, au înțeles că aceasta este soluția: fondurile de investiții de acțiuni, asta este explicația pe care noi o avem astăzi față de creșterea numărului de investitori în fondurile de acțiuni. Pe de altă parte, trebuie să admitem că există anumite persoane care văd anumite riscuri în acest context cu războiul la granițele Europei și își retrag sumele de bani, există investitori care retrag sumele de bani și aleg calea valutei, euro sau dolari, pentru că așa consideră ei la acest moment.”



Ștefana Todică: Care sunt așteptările după ce în Parlament a fost adoptată legea prin care sunt reduse impozitele pentru jucătorii de pe piața de capital?

Horia Gustă: „Un proiect la care și Asociația Administratorilor de Fonduri din România a pus umărul, cred că în urmă au doi ani a început munca pentru acest proiect. Este un proiect care aduce mai multe modificări importante. Poate cea mai importantă este aceea că impozitele pe câștig scad de la 10% către 1% sau 3%, în funcție de durata deținerii instrumentelor, a fondurilor sau acțiunilor. Adică dacă până astăzi aveam 10% indifierent de durata deținerii unității de fond sau acțiunilor, din momentul 1 ianuarie 2023 vom avea un impozit de 3% pentru dețineri mai mici de un an, respectiv 1% pentru dețineri mai mari de un an. Există și o consecință imediată, aceea a faptului că noi estimăm faptul că încercăm și sperăm să se întâmple acest lucru, să generăm un comportament investițional de lungă durată, chiar dacă lunga durată a cadrului legal de 1 ianuarie va fi un an. Este un început bun pentru acest moment. Aceasta este o consecință a scăderii impozitului diferențiat. O altă modificare importantă este a simplificării vieții investitorului, care practic în momentul în care marchează un câștig, el nu mai trebuie să își depună declarația unică. Impozitul pe câștig este reținut la sursă și plătit direct de către administratorul de fond în luna următoare. Aceste măsuri vin la pachet, pe de altă parte, cu evitarea luării în considerare a potențialelor pierderi pe care un investitor le poate marca.”

Articol susținut de Asociatia Administratorilor de Fonduri din Romania