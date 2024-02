Dobânzile la titlurile de stat și depozitele bancare ar putea scădea în perioada următoare. Care sunt cele mai avantajoase

Dobânzile la titluri de stat și depozite bancare au tot scăzut ușor ușor în ultimul an, dar sunt încă destul de bune.

Spun ÎNCĂ.... pentru că semnalele sunt destul de clare de scădere, de acum încolo.

Inflația coboară, Banca Națională a anunțat deja că ar urma o scădere a dobânzii cheie, probabil undeva la sfârșitul primăverii...deci poate fi un moment bun pentru cei care au economii să profite de dobânzile de acum la titluri de stat și depozite, este clar că de acum încolo câștigurile vor fi tot mai mici.

Ministerul Finanțelor a lansat din nou titluri de stat tezaur. Când cumpărăm titluri de stat, împrumutăm statul cu bani, din care sunt finanțate deficitul și datoria publică.

Dobânda pe care o dă statul pentru un an este de 6%, ceea ce înseamnă că dacă cineva are economii de 10.000 de lei, de exemplu, după un an primește 600 de lei în plus. Pe trei ani, dobânda este de 6,75% pe an.

Pentru aceeași sumă, câștigul este de 2.025 de lei. Destul de mult, mai ales că titlurile de stat nu sunt impozabile, deci întreaga sumă rămâne la persoana respectivă.

Nu există o sumă minimă, un titlu are valoarea de 1 leu.

De unde pot fi cumpărate? Online, pentru cei care au cont în SPV, la sediile unităților de trezorerie sau la poștă... în următoarele 3 sptămâni sunt valabile aceste dobânzi. Foarte bune, dacă facem o comparație și cu ofertele băncilor, la depozitele în lei.

Chiar dacă sunt bănci care au dobânzi mai mari, să nu uităm că este un impozit de 10%, și de asemenea trebuie să ne uităm la comisioanele bancare, care pot fi destul de mari.

Pentru aceeasi sumă, de 10.000 de lei, pentru un an, o singură bancă are un câștig de peste 600 de lei, cât aveam la titlurile de stat și trebuie spus că e vorba de un produs online. Și dacă vorbim de o perioadă de 3 ani, căștigul este mult mai mic. Dacă la titluri de stat aveam peste 2.000 de lei, aici iată că vorbim de cel mult 1.700-1.600 de lei.

Nu uitați că banii trebuie lăsați în depozit întreaga perioadă, pentru a benficia de dobândă, la fel și la titlurile de stat. Așa că dacă ar fi bine să împărțiți economiile în mai multe depozite, astfel încât dacă aveți nevoie de bani să puteți sparge doar o parte, să nu pierdeți întreaga dobândă.

Pentru cei cu economii în euro, dobânzile sunt încă mari la depozite, char și de peste 3,5% pentru un an. În martie probabil vor fi lansate și titluri de stat FIDELIS în euro.

La fel, este un moment bun dacă vreți să investiți banii în aceste instrumente, pentru că în perioada următoare dobânzile vor scădea și la euro și sunt semnale serioase în acest sens.

Cei care vor un câștig mai mare, pot investi în acțiuni, în fonduri de investiții, imobiliare, depinde mult și ce sumă au la dispoziție, dar trebuie spus că aceste instrumente au și un grad de risc mai mari și, bineînțeles, e nevoie de o documentare mai serioasă.

Dată publicare: 19-02-2024 10:43