Statul se împrumută din nou de la populație. Care este câștigul pentru 1.000 de lei investiți în trei ani, în titluri de stat

Specialiștii în finanțe spun că pentru cei care au răbdare, titlurile de stat sunt o variantă bună de economisire, pentru că la scadență, ne recuperăm banii investiți, plus dobânda, în totalitate. Iar statul, cu banii strânși din vânzarea de titluri, mai acoperă o parte din deficitul bugetar.

De precizat că dobânzile sunt plătite de la bugetul de stat, deci din banii tuturor. În primele 11 luni ale anului trecut, spre exemplu, Guvernul PSD-PNL a plătit nu mai puțin de 30 de miliarde de lei (peste 6 miliarde de euro) doar sub formă de dobânzi aferente datoriei publice. Spre comparație, subvențiile totale acordate de stat au fost de doar 16,1 miliarde de lei.

Titlurile de stat Tezaur se vând online, dar și la Poștă și la Trezorerie. Un bucureștean investește de mulți ani în hârtiile de valoare, emise de stat.

Bărbat: „Tezaurul e mai clar, pentru că e lipsit de comisioane, deci cât zice statul că dă, atâta primești la scadență. Am ales-o de câțiva ani, când dobânzile oferite de stat erau cele mai bune de pe piață.”

Dobânzile oferite sunt de 6,1% pe un an, respectiv 7% pe an dacă sunt ținute pe 3 ani, titlurile de stat Tezaur costă doar un leu bucata. Cum câștigurile nu sunt impozitate, la scadență ne recuperăm banii investiți plus dobânda în totalitate. De exemplu, dacă investim 1000 de lei, câștigăm 61 lei pe an sau 70 lei anual, adică 210 lei pe cei trei ani.

Compărând cu dobânzile oferite de bănci, vedem că o singură bancă se apropie de câștigul oferit de stat pe un an, în vreme ce marea majoritate sunt sub acest nivel și oferă câștiguri nete de sub 50 de lei.

Bărbat: „Pentru că dobânda e mai sigură, mai mare, prefer să păstrez micile economii în titlurile de stat decât să-i țin în conturi. Oricum nu acoperă mărirea de prețuri, dar oricum e o sumă sigură acolo.”

În ultimii 5 ani, aproximativ 850 de mii de români au investit în titlurile de stat Tezaur. Dacă în 2018 erau 52.000 de subscrieri sau investitori, cu 2 miliarde de lei, în 2021 numărul s-a dublat. S-a ajuns ca în 2023 să fie deja 286.000 de cumpărători, cu o sumă de peste 12 miliarde de lei. Anul trecut, statul s-a împrumutat de la populație cu o sumă record: peste 21 de miliarde de lei, prin vânzarea de titluri de stat Tezaur și Fidelis. La Fidelis, donatorii de sânge au avut o dobândă preferențială, mai mare cu un punct procentual față de cea obișnuită.

Oricine cu vârste de peste 18 ani poate cumpăra titluri de stat Tezaur, cu un leu bucata, și putem investi oricât dorim.

Titlurile de stat pot fi cumpărate atât online, de pe site-ul ANAF, cât și fizic, de la sediile Trezoreriei Statului și Poștei Române în perioada 15 ianuarie-8 februarie, respectiv 7 februarie pentru mediul rural.

Sursa: StirilePROTV Etichete: , , , , Dată publicare: 15-01-2024 19:36