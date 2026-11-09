A murit Florian Lungu „Moșu”, una dintre cele mai importante personalități ale jazz-ului românesc. Muzicologul avea 83 de ani

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Agerpres

Florian Lungu, una dintre cele mai importante personalități ale jazz-ului românesc, a încetat din viață la vârsta de 83 de ani, potrivit postului public de radio, România Actualități.

autor
Cristian Matei

Cunoscut sub apelativul „Moşu", Florian Lungu a fost muzicolog, pianist, compozitor, profesor și realizator de emisiuni de radio și televiziune, dedicându-și viața mai bine de șase decenii promovării jazzului.

În 2003, a primit Premiul de excelenţă pentru întreaga activitate audiovizuală şi Ordinul "Meritul Cultural", în rang de Cavaler.

„O mare parte din noi, cei care iubim jazz-ul, se duce la ceruri odată cu Tiberian, Nicolas Simion și acum Moșu”, a scris pe Facebook muzicianul Mihai Godoroja.

Ionel Tudor: „Un om vesel, plin de glume, senin”

„A plecat dintre noi Florian Lungu Moșu... un om cu care am colaborat ani si ani de zille, in nenumarate stagiuni, proiecte discografice, festivaluri, jurii. Un om vesel, plin de glume, senin, care avea o vorba buna despre fiecare...O pierdere imensa pentru lumea jazzului românesc. Dumnezeu sa-l odihneasca in pacea si lumina Sa!”, a transmis și compozitorul şi instrumentistul Ionel Tudor.

Doru Ionescu: „Se închide mai mult decât un capitol al muzicii noastre”

La rândul său, jurnalistul Doru Ionescu spune că, odată cu moartea lui „Moșu” „se închide mai mult decât un capitol al muzicii noastre”.

„Cu tot cu plecarea lui Mircea Tiberian înaintea celor doi, se închide mai mult decât un capitol al muzicii noastre, o epocă intermediată de încheietorul de pluton al jazzului, în particular al celui românesc. (...)

„Am trăit momente inedite alături de candidul şi glumeţul jazzman şi jazzolog (deşi de când se ştie a luat această muzică în serios cât i-a stat lui în putinţă, ba şi în exces, ceea ce i-a afectat sănătatea serios în mai multe rânduri). Nu se pot uita bancurile lui Moşu de la Gărâna, spuse pe marea scenă”...

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Sursa: Radio Romania Actualitati

Etichete: deces, jazz,

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