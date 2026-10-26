Atunci când vrem să urmărim piața imobiliară - poate vrem să ne cumpărăm o locuință sau poate vrem să vedem cât mai valorează cea pe care o avem deja - e bine să nu ne uităm doar la anunțuri. Acolo sunt prețurile pe care le cer dezvoltatorii sau vânzătorii. Ci și la tranzacțiile efective.

Periodic, Institutul Național de Statistică publică evoluția prețurilor, după valorile de la notari, din contractele de vânzare-cumpărare.

În trimestrul al doilea, deci până în vară, prețurile pentru locuințele noi au urcat cel mai mult, cu aproape 11% față de media anului 2025. Să nu uităm și că TVA a urcat la 21%, indiferent de valoarea locuinței.

Și locuințele vechi s-au scumpit aproape la fel de mult, cu 10,3%.

Apartamentele vechi s-au scumpit cel mai mult în București

Și vedem astfel că scumpirea a fost în medie de 10,4%, față de anul trecut. Cu alte cuvinte, dacă o locuință a fost, în 2025, 100.000 de euro, anul acesta s-a vândut cu peste 110.000 de euro - aceasta este media.

Dacă vorbim strict despre locuințe vechi, vedem o scumpire mai accentuată la apartamente. Și cel mai mult s-au scumpit cele din București, cu 10,8%. Dar și cele din restul țării s-au scumpit aproape la fel de mult.

În schimb, la case vedem o creștere de preț ceva mai temperată. Cele din orașe s-au scumpit cu aproape 9%, în timp ce casele din mediul rural au o scumpire medie de 8%, arată datele Institutului Național de Statistică, date din contractele de vânzare-cumpărare, așa cum spuneam.

Cu alte cuvinte, datele INS se referă la tranzacții deja încheiate. Și nu sunt o prognoză pentru lunile următoare, așa cum nici nu arată că fiecare apartament s-a apreciat la fel.

Scăderea TVA este puțin probabilă

Dacă sunteți în căutarea unei locuințe, specialiștii recomandă să calculați bine cât vă permiteți să dați pe un apartament sau o casă.

Specialiștii ne recomandă ca locuința să nu depășească venitul familiei pe 4-5 ani. Iar ratele cumulate, dacă facem un împrumut la bancă, să fie cel mult 25-30% din venitul lunar.

În plus, atunci când facem calcule să ne uităm la toate costurile, inclusiv posibile cheltuieli pentru renovare.

Bineînțeles, toată lumea se întreabă acum dacă vor mai continua sau nu să crească prețurile locuințelor.

Asta depinde de cerere și ofertă, de evoluția economiei, nu e ușor de făcut previziuni.

Dar dacă așteptați scăderea TVA înapoi, așa cum s-a mai discutat în spațiul public în ultima perioadă, e bine de știut că este puțin probabilă - atât pentru locuințe, cât și pentru alte produse sau servicii.