„Taxa de drum a energiei a crescut de peste 20 de ori într-un an. La Bruxelles se lucrează acum pentru rezolvarea uneia dintre cele mai mari probleme ale energiei europene: legăturile dintre autostrăzile naţionale de energie. Sunt raportor din umbră al PPE la noul regulament TEN-E, care a ajuns în negocierile finale cu statele membre”, scrie Virgil Popescu într-o postare pe Facebook, conform News.ro.

Europarlamentarul PNL explică şi de ce contează, arătând că se vede chiar în aceste zile iar pentru noiembrie, dreptul de a aduce energie din Bulgaria în România costă aproape 9 euro pe megawattoră, de peste 20 de ori mai mult decât acum un an.

„Pentru această capacitate s-au bătut 66 de firme, iar cererea a fost de patru ori mai mare decât oferta. Cu Cernavodă oprită din cauza nivelului Dunării, importăm mult, iar legătura cu Bulgaria s-a aglomerat. Când drumul e îngust, trecerea se scumpeşte. Mai multe legături înseamnă că, atunci când avem nevoie de import, energia mai ieftină de la vecini are pe unde să intre. Preţul din România nu mai sare atât de sus în orele grele, iar o oprire ca cea de la Cernavodă nu se mai simte la fel de tare în factură. Despre asta e vorba în TEN-E”, subliniază Virgil Popescu.

Fostul ministru al Energiei mai afirmă că fiecare ţară are autostrăzile ei de energie: liniile de înaltă tensiune.

Regulamentul stabileşte care legături dintre ele devin proiecte de interes european, cât de repede se autorizează şi cum îşi împart statele costurile. Proiectele de pe lista europeană pot cere şi finanţare europeană.

„România are azi pe această listă trei legături: O linie nouă spre Ungaria, prin Oradea, adică poarta noastră spre Europa Centrală şi de Vest. Pe ea vine energie când ne lipseşte şi pleacă energia noastră când avem în plus; O legătură cu Ucraina, la Isaccea; Cablul prin Marea Neagră, care ar urma să aducă energie verde din Caucaz, prin Constanţa, în reţeaua europeană. Cu cât avem mai multe autostrăzi prin care energia poate să intre sau să iasă din ţară, cu atât o singură autostradă aglomerată ne costă mai puţin”, menţionează Virgil Popescu.