Potrivit unui comunicat al Primăriei Sectorului 1, taxa acoperă colectarea şi transportul deşeurilor, sortarea materialelor reciclabile, tratarea gunoiului menajer şi depozitarea deşeurilor care nu mai pot fi valorificate. Din costul total, 6,69 lei sunt alocaţi gestionării deşeurilor reciclabile, precum hârtia, cartonul, metalul, plasticul şi sticla, iar 15,51 lei - deşeurilor reziduale, potrivit Agerpres.

Taxa nu include curăţenia stradală sau deszăpezirea. Aceste servicii vor fi plătite în continuare din bugetul Sectorului 1.

Primarul George Tuţă a explicat că taxa este necesară pentru aplicarea principiului "poluatorul plăteşte" şi pentru respectarea obligaţiilor privind reciclarea.

"România are probleme serioase cu reciclarea şi riscă sancţiuni europene pentru neîndeplinirea obligaţiilor asumate. Şi mai există o consecinţă financiară importantă: potrivit condiţionalităţii privind finanţarea pe care o avem în vedere, dacă nu introducem această taxă, Sectorul 1 riscă să nu mai primească bani de la Guvernul României", a adăugat George Tuţă.

Cum se calculează taxa

Taxa se aplică utilizatorilor casnici şi se calculează în funcţie de numărul persoanelor declarate, nu ca tarif fix pentru fiecare locuinţă. În cazul clădirilor în proprietate privată, proprietarii trebuie să declare persoanele care locuiesc în imobilele respective.

Pentru clădirile aflate în proprietatea publică sau privată a statului ori a unei unităţi administrativ-teritoriale obligaţia de plată şi declarare revine utilizatorilor casnici.

Pentru unităţile închiriate în regim hotelier se vor declara trei persoane pe lună. Dacă declaraţia nu este depusă la timp, autoritatea locală poate stabili suma datorată. Când nu există informaţii despre numărul locatarilor, regulamentul prevede estimarea a trei persoane pentru fiecare unitate locativă.

Declaraţiile trebuie depuse la Direcţia de Impozite şi Taxe Locale Sector 1 până la 30 aprilie 2027. Primul termen de plată este 30 iunie 2027. Din 2028, taxa se va achita în două tranşe, până la 31 martie şi 30 septembrie, pentru perioadele prevăzute în regulament.

Taxa poate fi plătită în avans, fără reduceri. Sumele achitate în plus pot fi compensate sau restituite la cerere.

Cine sunt scutiți de la plată

Regulamentul prevede scutiri pentru veteranii de război, văduvele de război şi cele nerecăsătorite ale veteranilor de război, persoanele persecutate din motive politice sau etnice, în condiţiile actelor normative aplicabile, persoanele cu handicap grav sau accentuat şi cele încadrate în gradul I de invaliditate.

De scutire beneficiază şi reprezentanţii legali care au în îngrijire, supraveghere şi întreţinere persoane cu handicap grav sau accentuat ori cetăţeni încadraţi în gradul I de invaliditate, pe perioada în care îndeplinesc aceste condiţii.

Nedepunerea declaraţiilor poate atrage amenzi. Pentru utilizatorii casnici care nu colectează separat deşeurile, regulamentul stabileşte o taxă dublă, de 44 de lei pe lună.