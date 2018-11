“Tu ești viitorul!” Proiectul “District 40” și oamenii care trezesc la viață un colț de București

Trăim într-un oraș care stă să cadă și pe care autoritățile nu vor sau nu știu să-l salveze. Dar care este plin de istorie, de cultură și de oameni care îl iubesc și care vor să facă ceva pentru el.

Edmond Niculușcă și Elvira Lupșa sunt doi dintre ei. Invitații lui Cristian Leonte la o nouă sesiune BRD Live Studio - “Tu ești viitorul”, proiect inițiat și găzduit de BRD, fondatorul ARCEN și creatoarea agenției de artă UNICAT au vorbit despre ce vor și ce pot face ei pentru București.

Cei doi recunosc că sunt multe de făcut, că este nevoie de coalgularea mai multor forțe pentru a răzbi și că ajutorul autorităților este primordial.

”District 40”, primul cartier cultural din România

Bucureștiul are 98 de zone istorice protejate, numerotate de la 1 la 98. Zona 40 se referă la perimetrul Icoanei, adică bucata de București delimitată de strada Mihai Eminscu și Universitate, CA Rosetti, Lahovary, B-dul Magheru și Vasile Lascăr.

Pentru Edmund, Elvira și oamenii pe care i-au adunat în jurul lor, această zonă protejată a devenit “District 40”, unul dintre centrele istorice ale Bucureștiului, pe care și-au propus să-l reanime din punct de vedere cultural, pentru a-și regăsi strălucirea de altădată.

“Prin cultura se poate reactiva o zona culturală din oraș, iar această zonă are, probabil, cea mai mare densitate culturala din București: este Teatrul Țăndărică, Point, Institutul Francez, Bulandra, Școala Centrală, multe alte fundații și instituții de cultură. Ce încercăm noi este aproape imposibilul – să reușim, prin colaboarea cu oamenii din aceste instituții, cu locuitorii cartierului și cu autoritățile, să demonstrăm că un cartier istoric, care reprezintă identitatea orașului, se poate reactiva prin cultură și prin aceste entități culturale”, explică Edmond Niculușcă.

“În București să întâmplă ceva paradoxal. Este o anomalie că centrul se comportă ca o periferie. Punctele de dinamism se află în mall-uri sau in Centrul Vechi, care a fost acaparat de această cultură a turismului. Insă și zona Icoanei este un centru istoric, este chiar în centrul orașului și nu atrage deloc dinamismul pe care ar putea să-l atragă. Ca și cum n-ar fi centru. Dar poate deveni o alternativă la Centrul Vechi, are toate datele să devină, pentru că are un potential cultural și turistic enorm. Proiectul “Ditrict 40” este un proiect despre un oraș viu, dar pe care noi îl ignorăm cu succes. Vrem să recuperăm acest oraș, cu clădirile lui, cu fațadele lui, cu oamenii lui, cu atmosfera lui”, spune Elvira Lupșa.

Pe lângă “District 40”, ARCEN mai are un proiect măreț: să realizeze, până în 2020, un catalog care să inventarieze toate cele 98 de zone ptotejate ale Bucureștiului și în care fiecare din cele peste 14.000 de imobile existente să aibă propria fișă de inventar, încercând, astfel, să le conserve și să încerce să schimbe legea patrimoniului.

“Va dura enorm, pentru că suntem vizionari, inventăm proiectul asta în fiecare zi, pentru că nu avem un model și nu știm cum să facem reactivarea prin cultură a unei zone istorice, care are potential, dar care are și probleme, și o tradiție a necolaborarii instuțiilor din zonă. Peste 40 de ani am vrea să mai fie înca un muzeu, un cinematograf, teatre, să fie o zonă foarte accesibilă, prietenoasă, cu un peisaj cultural. Dacă vom convinge patenerii să-și pună o parte din resurse împreuna, proiectul nostru va da rezultate”, spune Edmond Niculușcă.

“Peisajul vizual depinde și de cum își văd locuitorii viața de zi cu zi, care trebuie să fie mândri că locuiesc acolo, care trebuie să realizeze că e important să arate bine, să fie constienți cât de valoroase sunt clădirile. Încercăm să schimbam lucruile prin astfel de mesaje, nu ne propunem sa renovam cartierul, dar aducând mai mult dinamism cultural lucruile încep să se schimbe”, explică Eliza Lupșa.

Ce urmează în “District 40”

Cei doi invitați au explicat că, în prezent, există trei niveluri de lucru pentru a reanima zona din punct de vedere cultural, prin organizarea unor evenimente cu public, care să genereze mișcare.

“În următoarele șase luni lansam petrecerile culturale Insomniile Disitrictului, în cadrul cărora va fi invitat un artist care să recreeze un spațiu, un loc ce va fi ca o instalație vie, unde se poate sta, se poate socializa, dansa. Evenimentul va fi bilunar și sperăm să crească calitatea petrecerilor din Capitala. Apoi vor fi nocturne de poezie contemporană, un fenomen cultural care adună deja 400 de oameni pe săptămână, pentru că poezia contemporană nu este apreciată la adevarata ei valoare, avem enorm de multi poeti contemporani. Vor urma Block Party, ediția de primăvară, Noaptea Muzeelor și un alt proiect intereant – District Cinema, dedicat elevilor din cele patru licee din zonă, în cadrul căruia vor fi patru proiecții de filme, urmate de dialoguri cu doi oameni specialiști din zona filmului, un fel de introducere în cultura vizuală - cum să ne uităm la filme, de ce ne uitam, ce înseamnă cinema-ul. Iar pe partea comunitară, vrem să refacem, cu ajutorul ambasadelor din zonă, gradina interioară a Scolii Centrale, care să devină grădină publică pe timpul verii. Denumită Gradina Paradis și amenajată în 1891 de arhitectul Ion Mincu, vrem să refacem aleile și să plantăm cireși japonezi, cu ajutorul elevilor pe care vrem să-I implicăm în acest proiect comunitar”, a explicat fondatorul ARCEN.

Demersul celor de la ARCEN nu este singular. Librăria Cărturești vrea să lanseze Raftul Districtului, unde va face propuneri de lectură, mai există Street Delivery, toate aceste evenimente propunându-și să contextualizeze cultura, să o explice, să o aducă la o formă cât mai accesibilă și să scoată cât mai mulți oameni în stradă.

Cum arată un “District 40” ideal

Dacă toate ideile celor implicați ar deveni realitate, zona culturală Icoanei ar arăta astfel: străzile Școalei, Cristofor Columb și Artur Verona ar fi închise traficului și ar deveni pietonale, clădirile ar fi consolidate, ar avea fațade înnoite și boltă de viță de vie în față, iar zona ar fi într-o continuă forfotă culturală.

Cel mai frumos anotimp în District ar fi între anotimpuri, când se schimbă primăvara cu vara, când dispar florile de corcodușe, dar încă mai zărim câte o magnolie înflorită și încă mai miroase a flori de tei și de castan.

Cărui public se adresează? “În primul rând, sunt oamenii interesați deja de cultură și care participă constant la evenimente de acest gen. Apoi, vrem să atragem în District și public nou, oameni care nu sunt în contact permanent cu cultura, precum și pe locuitorii cartierului. Apoi, pe bucureșteni, în general și, de ce nu, chiar și turiști străini, care ar afla că București nu înseamnă numai Casa Poporului, Centrul Vechi și Muzeul Satului. Publicul ideal este oricine a ales să traiască în București și-și dorește să o facă într-un mod fericit. Proiectul se adreseaza celor care au conștiința că nu e ușor sa trăiești în București și că trebuie să te implici, nu poți să trăiești ca un turist în propriul tău oraș”, spune Eliza Lupșa.