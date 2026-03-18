Trei „pețitori” pentru administrarea Fondului Proprietatea. Cine vrea să gestioneze active de 2,31 miliarde de lei

Franklin Templeton International Services, INVL Asset Management UAB, împreună cu partenerul local Impetum Management și SAI Muntenia Invest au depus scrisori de intenție pentru administrarea Fondului Proprietatea, până la termenul-limită de 15 martie, potrivit unui raport publicat pe site-ul Bursei de Valori București.

Fondul Proprietatea are active de aproximativ 2,31 miliarde de lei, iar capitalizarea bursieră a fondului (simbol FP) este de aproximativ 1,69 miliarde de lei.

Actualul administrator, Franklin Templeton, gestionează Fondul Proprietatea încă din anul 2010, fiind responsabil pentru strategia investițională și pentru o serie de tranzacții majore realizate de fond pe piața de capital.