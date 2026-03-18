Trei „pețitori” pentru administrarea Fondului Proprietatea. Cine vrea să gestioneze active de 2,31 miliarde de lei

Franklin Templeton International Services, INVL Asset Management UAB, împreună cu partenerul local Impetum Management și SAI Muntenia Invest au depus scrisori de intenție pentru administrarea Fondului Proprietatea, până la termenul-limită de 15 martie, potrivit unui raport publicat pe site-ul Bursei de Valori București.
Fondul Proprietatea are active de aproximativ 2,31 miliarde de lei, iar capitalizarea bursieră a fondului (simbol FP) este de aproximativ 1,69 miliarde de lei.
Potrivit raportului transmis investitorilor, scrisori de intenție au fost depuse de Franklin Templeton International Services, actualul administrator al fondului, dar și de INVL Asset Management UAB, care a venit în parteneriat cu Impetum Management, precum și de SAI Muntenia Invest.
Actualul administrator, Franklin Templeton, gestionează Fondul Proprietatea încă din anul 2010, fiind responsabil pentru strategia investițională și pentru o serie de tranzacții majore realizate de fond pe piața de capital.
Fond creat pentru despăgubirea foștilor proprietari
Fondul Proprietatea a fost înființat de Guvernul României în decembrie 2005, pentru despăgubirea persoanelor ale căror bunuri au fost expropriate abuziv de regimul comunist. Compensațiile au fost acordate prin acțiuni la fond, în funcție de pierderile suferite.
Fondul funcționează ca fond de investiții alternativ, destinat investitorilor de retail stabiliți în România.
Acțiunile Fondului Proprietatea au fost listate la Bursa de Valori București pe 25 ianuarie 2011, pe Piața Reglementată.
La finalul ședinței de tranzacționare din 11 februarie 2026, capitalizarea bursieră a fondului depășise 2,25 miliarde de lei.
Rol major în dezvoltarea pieței de capital
În ultimii 15 ani, Fondul Proprietatea a contribuit la atragerea a aproximativ 1,5 miliarde de dolari în noi investiții străine de portofoliu în România și a realizat aproximativ 50 de tranzacții, cu o valoare totală de aproximativ 4,3 miliarde de dolari.
Printre cele mai importante operațiuni se numără listări și vânzări de participații la companii importante din energie și infrastructură, precum OMV Petrom, Transgaz și Romgaz.
Un moment de referință pentru fond a fost listarea companiei Hidroelectrica în 2023, în urma celui mai mare IPO realizat vreodată în România, în valoare de 1,9 miliarde de euro. În urma tranzacției, Fondul Proprietatea și-a vândut întreaga participație de 19,94% la compania energetică.
Oferta publică inițială a Hidroelectrica, derulată la Bursa de Valori București în perioada 23 iunie – 4 iulie 2023, a fost cea mai mare ofertă din Europa și a patra cea mai mare din lume în acel an.
Portofoliul actual al fondului
La data de 28 februarie 2026, Fondul Proprietatea avea dețineri în 23 de companii.
- 5 companii listate, care reprezentau aproximativ 5% din valoarea activului net (VAN)
- 18 companii nelistate, care reprezentau aproximativ 88% din VAN
Printre companiile din portofoliul fondului se numără:
- Aeroportul Internațional Mihail Kogălniceanu – Constanța
- Aeroportul Internațional Timișoara – Traian Vuia
- CN Aeroporturi București
- CN Administrația Porturilor Maritime
- CN Administrația Canalelor Navigabile
- Complexul Energetic Oltenia
- Poșta Română
- Societatea Națională a Sării
- Electrocentrale Craiova
- World Trade Center București
- Plafar
- Zirom
- Romplumb
Procesul de selecție a noului administrator al Fondului Proprietatea urmează să continue în perioada următoare, după analizarea scrisorilor de intenție depuse de potențialii administratori.
