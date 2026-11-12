Firmele erau controlate în fapt de aceleaşi persoane. Aceste societăţi facturau şi refacturau servicii, mărfuri şi materiale de construcţii fără corespondent în operaţiuni economice reale, în urma cărora au obţinut rambursări şi compensări de TVA de peste 26 de milioane de lei. Cazul a fost transmis instituţiilor de urmărire penală, potrivit reprezentanţilor ANAF, relatează News.ro.

”Inspectorii Direcţiei Generale Antifraudă Fiscală (DGAF) din cadrul Agenţiei Naţionale de Administrare Fiscală (ANAF) au finalizat investigaţiile şi verificările antifraudă derulate la entităţile implicate în dosarul descris anterior în comunicatul ANAF din data de 12.03.2026, prin intermediul căruia ANAF comunica identificarea unui mecanism complex prin care un grup de 8 societăţi controlate în fapt de aceleaşi persoane au creat un circuit economic fals cu scopul obţinerii ilegale de sume de bani de la bugetul de stat cu titlu de rambursări de TVA”, arată, joi, ANAF într-un comunicat de presă.

Antifrauda ANAF a identificat un prejudiciu total de peste 100 de milioane de lei în urma finalizării tuturor verificărilor.

Reprezentanţii ANAF spun că mecanismul investigat presupunea facturarea şi refacturarea unor servicii, mărfuri şi materiale de construcţii fără corespondent în operaţiuni economice reale, precum şi obţinerea unor rambursări şi compensări de TVA de peste 26 de milioane de lei.

”În completarea informaţiilor prezentate anterior, Antifrauda ANAF informează că, în urma verificărilor efectuate, inspectorii antifraudă au identificat fapte susceptibile de a întruni elementele constitutive ale unor infracţiuni de evaziune fiscală, delapidare şi spălare a banilor”, se precizează în comunicat.

Din punct de vedere fiscal, prejudiciul identificat depăşeşte 81 de milioane de lei, fiind reprezentat de obligaţii fiscale aferente TVA, impozitului pe profit, impozitului pe veniturile din alte surse, precum şi taxelor şi contribuţiilor salariale cu reţinere la sursă. Totodată, investigaţiile au evidenţiat un prejudiciu suplimentar de peste 19 milioane de lei, asociat faptelor de delapidare şi spălare a banilor. În total, prejudiciul depăşeşte 100 de milioane de lei, susţin reprezentanţii ANAF.

Documentaţia şi materialul probator au fost transmise instituţiilor de urmărire penală competente.

Mecanismul de fraudare

În urma investigaţiilor specifice, inspectorii antifraudă au identificat, suplimentar mecanismului de facturare şi stornare a avansurilor, un circuit tranzacţional construit prin intermediul unor societăţi coordonate de acelaşi grup de persoane. Acesta presupunea facturarea şi refacturarea unor prestări de servicii, mărfuri şi materiale de construcţii care nu aveau corespondent în operaţiuni economice reale.

”Prin intermediul acestor operaţiuni au fost generate implicaţii fiscale, în special în ceea ce priveşte exercitarea nejustificată a dreptului de deducere a TVA, fiind obţinute de societatea beneficiară rambursări sau compensări de la bugetul de stat în valoare de peste 26 de milioane de lei. De asemenea, verificările au evidenţiat un mecanism de delapidare la nivelul grupului, care presupunea cesionarea unor creanţe artificiale, create între entităţile controlate, la valori subevaluate, în beneficiul unor persoane fizice şi în detrimentul societăţilor comerciale şi al partenerilor de bună-credinţă ai acestora”, se menţionează în document.

Investigaţiile au vizat 8 persoane juridice şi 12 persoane fizice.

”Ca urmare a finalizării investigaţiilor specifice, DGAF a transmis organelor de urmărire penală competente întreaga documentaţie şi materialul probator rezultat din verificări, în vederea valorificării acestora potrivit competenţelor legale”, arată ANAF.

Instituţia mai precizează că aceleaşi entităţi fac obiectul cercetărilor efectuate de organele de urmărire penală şi în legătură cu alte fapte.

ANAF Antifraudă atrage atenţia contribuabililor cu privire la importanţa respectării obligaţiilor fiscale şi avertizează asupra consecinţelor legale ale utilizării unor operaţiuni economice fără conţinut economic real, în scopul obţinerii unor avantaje fiscale necuvenite sau al prejudicierii bugetului de stat.

În acelaşi timp, DGAF atenţionează persoanele interesate de achiziţionarea unor imobile asupra riscurilor asociate ofertelor care condiţionează acordarea unor reduceri substanţiale de preţ de plata integrală în avans, cu promisiunea livrării ulterioare a imobilului.

”În lipsa unor garanţii corespunzătoare şi a verificării prealabile a documentelor şi a situaţiei juridice a imobilului, astfel de tranzacţii pot genera riscuri financiare semnificative şi pot ascunde mecanisme frauduloase”, menţionează reprezentanţii ANAF.