S-au scumpit din nou banii. BNR a majorat dobânda cheie la 6,25%, a șaptea asemenea mișcare

Asta înseamnă însă și rate mai mari în următoarele luni pentru cei care au credite, cu dobândă variabilă.

Deja, banii oamenilor se duc pe facturi și mâncare.

„Nu am mai cheltuit atât de mult. Am restrâns bugetul și am încercat să ne facem mai puține plăceri, mai renunțăm la ele. La vacanțe, ne mai duceam înainte la munte, acum e mai greu. Și așa, micile plăceri, de mers la mall să mâncăm. Stăm acasă, gătim acasă” spune o familie silită să economisească.

„Prețurile cresc, dar salariile rămân în același stadiu. La ce să renunțăm, ce să înlocuim. Vacanțe nu se pune problema, sau haine. Haine purtăm ce avem” spune altcineva.

Nevoiţi să cumpere alimente mai scumpe şi să achite facturi și rate mai mari, oamenii încearcă să își împartă banii pentru a se descurca de la o lună la alta.

În ultimul an, cheltuielile au crescut mai mult decât veniturile, arată și datele INS. Cea mai mare parte a banilor care intră într-o gospodărie se duce pe cheltuieli de consum și impozite, contribuții, și puțini bani rămân pentru investiții, sub 1%.

Și dacă vorbim de consum, cei mai mulți bani se duc pe mâncare, locuință, rată sau chirie, facturi, dar și vicii - băuturi alcoolice și tutun. Cheltuielile sunt mari, și de cele mai multe ori, de economii nu se mai pune problema.

Salariat: „Nu există să economisim, economisirea cred că e mult prea departe de noi, în zilele noastre. Pur și simplu, trăim de pe o zi pe alta. Nu ne descurcăm în general, dar acum, cu creșterile de rate. Probabil că vom fi și mai îngropați în datorii.”

Pentru că prețurile să nu mai crească atât de mult, BNR a scumpit banii din nou, pentru a șaptea oară anul acesta, și la cel mai mare nivel din ultimul deceniu. Dobânda cheie a fost majorată cu încă 0.75, până la 6,25%. Reversul medaliei este că ratele celor care au credite vor crește și mai mult.

Ar putea fi apogeul inflației

Cristian Popa, membru în Consiliul de Administrație BNR: „Spus simplu, cât se poate de simplu, lucrurile nu arată bine, inflația este mare și de aceea trebuie să luăm măsuri și trebuie să luăm măsuri ferme.

Dacă ne uităm spre viitor, observăm o anumită înrăutățire a perspectivei inflației. De unde această perspectivă mai pesimistă? Din cauza secetei, din cauza prețurilor la energie cât și din cauza prețurilor la alimente, și ele afectate la cotațiile mărfurilor agroalimentare, de război și sancțiunile aferente, și de prețurile mai mari la energie.”

Dobânzile ar putea să se mai potolească abia anul viitor.

Alexandra Smedoiu, președinte al CFA: „Pentru un orizont de 6-12 luni nu ne mai aşteptăm la creşteri foarte mari pe zona de dobânzi, aşa cum nu ne aşteptăm nici la o inflaţie galopantă în perioada următoare. Credem că această valoare de 15% a fost apogeul.”

Pe fondul creșterilor de prețuri, dobânzile au sărit și în restul Europei. Banca Centrală Europeană a majorat din nou dobânda cheie, tot cu 0,75%.

