BNR a majorat dobânda de politică monetară la 5,50% pe an, de la 4,75%

Rata dobânzii de politică monetară a fost majorată vineri la nivelul de 5,50% pe an, de la 4,75%. Aceasta va intra în vigoare începând cu 8 august, informează Banca Națională a României.

Consiliul de Administraţie al Băncii Naţionale a României (BNR) a hotărât vineri majorarea ratei dobânzii de politică monetară la nivelul de 5,50% pe an.

De asemenea, BNR a majorat rata dobânzii pentru facilitatea de creditare (Lombard) la 6,50% pe an, de la 5,75% pe an, şi a crescut rata dobânzii la facilitatea de depozit la la 4,50% pe an, de la 3,75%, transmite Agerpres.

Păstrarea controlului ferm asupra lichidităţii de pe piaţa monetară şi menţinerea nivelurilor actuale ale ratelor rezervelor minime obligatorii pentru pasivele în lei şi în valută ale instituţiilor de credit sunt alte decizii luate vineri de CA al BNR pe probleme de politică monetară.

Sursa: Agerpres Dată publicare: 05-08-2022 15:12