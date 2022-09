Românii investesc sume record în titluri de stat. Ce dobânzi vor obține

Populația a dat Ministerului de Finanțe pentru un an peste 2 miliarde de lei cu o dobândă de 8,25 la sută. Joi s-a lansat o nouă emisiune de titluri de stat, care asigură câștiguri de 7,75% în 12 luni.

Fostă chimistă - acum pensionară - Doina Pop investește de mai mulți ani în ţâţuri de stat. Când acestea ajung scadente retrage din cont dobânda iar restul banilor îi investește tot în astfel de instrumente financiare.

Doina Pop, investitoare în titluri de stat: „Acum mi-am luat o dobândă la niște titluri pe 5 ani. O să-i păstrez pentru la iarnă, pentru gaz.”

Achiziția titlurilor de stat este simplă. Cu un act de identitate și suma de bani aferentă, orice român le poate cumpăra de la ghișeele trezoreriei ori de la Poșta Română. Se completează și o cerere.

Oana Gonțea, Direcția de Finanțe Brașov: „Cererea este completată de către angajații trezoreriei și va fi doar semnată de către cel care doreşte să investească.”

Titlurile de stat sunt transferabile - adică pot fi revândute - și există posibilitatea ca banii investiți să fie retrași înainte de scadență, dar în această situație se pierde dobânda acumulată.



Adriana Pușcașu, investitor în titluri de stat: „La ora actuală mi se pare forma optimă de economisire. Adică cea mai bună dobândă și neimpozitată.”

Ultimele titluri de stat lansate de Ministerul de Finanțe oferă o dobândă de 7,75 la sută pentru un an și de 7,90 la sută pentru doi ani. Depozitele oferite de bănci merg până la 9 la sută - dar din această valoare se scade impozitul.

Experiment Știrile ProTV: „Am o rezervă de zece mii de lei pe care este păcat să-i țin la saltea. Dacă voi cumpăra titluri de stat tezaur, peste un an aș avea 775 de lei în plus - exact cât costă o pereche de pantofi pe care care am pus ochii de multă vreme. Am găsit și o bancă, care oferă aceeași dobândă ca statul și nu îmi ia comision la retragere dar aici trebuie să plăteasc 10 la sută impozit pe câștig și rămân cu mai puțin de 700. Alegerea este simplă. Problema este că peste un an, la scadentă pantofii mult visați vor costa aproape 900 de lei dacă inflația va fi de 15%.”

Statul are însă socotelile lui.

Adrian Coroianu, economist, Președintele Asociației Patronale Liga Întreprinzătorului Român: „Deocamdată dobânda e real negativă raportat la inflația care se așteaptă. Se pare că a ajuns totuși la concluzia că mai bine se împrumută de pe piața internă, la niște dobânzi mai mari, decât să se mai chinuie pe piața internațională, cu euro.”

Împrumuturile statului de la populație au crescut într-un ritm alert în ultimii ani. În 2018, cetățenii au cumpărat titluri de stat în valoare de 2 miliarde de lei. Performanța a fost egalată anul acesta într-o singură lună - august.

Datoria publică a României a atins 50% din PIB, iar creditele contractate de guvern sunt tot mai scumpe - dobânda a ajuns în iulie la 9,26% - cea mai mare rată suportată de un stat din Uniunea Europeană.

