În România e tot mai greu să faci afaceri. Am pierdut toate progresele din ultimii 4 ani

România este tot mai puţin prietenoasă cu afacerile, arată raportul „Doing Business" al Băncii Mondiale.

Între cele 190 de țări analizate, România a căzut 16 locuri, faţă de acum doi ani, până pe poziţia 52, după state ca Georgia, Macedonia sau Moldova. Specialiştii au luat în calcul piedicile puse de stat unui antreprenor care vrea să investească şi au descoperit că o autorizaţie de construcţie poate fi obţinută în 8 luni, de exemplu.

Mihai Peticilă, corespondent Știrile ProTv: „Exact când România începuse să arate bine şi când lucrurile păreau că se simplifică pentru mediu de afaceri, ne-am întors din drum. Ia uitaţi, din 2014 am început să urcăm, iar după anii 2015-2016 am avut cele mai bune locuri în clasamentul „Doing Business” - 37-36. Acest raport este consultat de orice investitor care îşi caută o țară pentru afacerea sa şi este o oglindă a comportamentului statului faţă de antreprenorii locali. Acum suntem pe cel mai prost din 2014 încoace.”

Concret, dacă un antreprenor vrea să deschidă o firmă în România, află că România e pe locul 111 în lume la asta, pentru că durează 35 de zile şi e nevoie de 6 plimbări pe la ghişee.

„Nu ne-om compara noi cu cei mai buni din Europa - Danezii sunt aceia - dar măcar cu o ţară mai mică, precum Estonia am putea să ne măsurăm. Nicio şansă! Estonienii sunt pe locul 15 în lume, pentru că la ei durează doar 3 zile, totul e online, cu 3 formulare. După ce am deschis firma, vreau să construiesc un depozit şi am nevoie de autorizaţie - îmi vine să mă las păgubaş când aflu că durează 260 de zile, adică peste 8 luni.”

Estonia, un stat un pic mai mare decât Dobrogea, cu o populaţie de 1,2 milioane de locuitori e pe locul 14 în lume la asta: 3 luni şi 10 zile durează la ei, doar 10 proceduri.

„Depozitul construit în România are nevoie de curent electric şi chiar că te iei cu mâinile de cap când numai pentru asta trebuie să stai 5 luni - şi nu poţi produce nimic fără curent. În mica țară baltică, antreprenorii trebuie să aştepte doar jumătate din timpul de la noi. Dacă am rezistat până aici şi nu am renunţat la planuri, statul îmi cere să-i plătesc dările, dar o face copleşitor şi mă pune să aloc pentru cele 14 plăți 163 de ore, potrivit Băncii Mondiale. Aproape 7 zile! În Estonia plăţile se întind pe 2 zile şi sunt mult mai puţine. Să vedem ce spun antreprenorii despre aceste date."

Florin Jianu, reprezentantul IMM-urilor: „Într-un cuvânt, investitorii sunt bulversaţi. În opinia noastră, raportul Doing Business ar trebui să fie programul de guvernare. Ar trebui să preocupe orice Guvern felul în care deschizi afacerile, felul în care poţi să îţi dezvolţi afacerile să introduci electricitate, să obţii autorizaţiile de construcţii şi aşa mai departe. Aceste lucruri trebuie, de fapt, să reprezinte preocuparea numărul 1 a unui Guvern în ceea ce priveşte simplificare şi debirocratizarea."

Numărul de firme înregistrate de la începutul anului a scăzut cu 10% în toată ţara, faţă de aceeaşi perioadă a anului trecut. Creşteri au fost în doar 4 judeţe, iar scăderi în celelalte.

