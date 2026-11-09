”În perioada 9 noiembrie 2026 – 4 decembrie 2026, românii pot investi în titlurile de stat Tezaur, cu maturităţi de 1, 3 şi 5 ani şi dobânzi anuale de 6,50%, 7,00% şi, respectiv 7,50%. Veniturile obţinute sunt neimpozabile. Titlurile de stat au valoare nominală de 1 leu şi sunt emise în formă dematerializată”, arată, luni, Ministerul Finanţelor, într-un comunicat de presă, scrie News.ro.

Până când pot fi cumpărate

Titlurile de stat pot fi cumpărate, de luni, până în 2 decembrie, prin platforma Ghişeul.ro, iar până în 3 decembrie online, numai de către persoanele fizice care sunt înregistrate în SPV pentru titluri lansate prin intermediul unităţilor Trezoreriei Statului.

Reprezentanţii ministerului precizează că operaţiunile care pot fi realizate online se referă la deschidere de cont de subscriere pe numele investitorului la o unitate a Trezoreriei Statului selectată, subscriere titluri de stat Tezaur, virament al sumelor din contul de subscriere al investitorului către un cont bancar.

De asemenea, titlurile pot fi cumpărate, până în 4 decembrie, de la sediul unităţilor Trezoreriei Statului, iar până în 3 decembrie - în mediul urban, respectiv 2 decembrie - în mediul rural, prin subunităţile poştale ale C.N. Poşta Română S.A.

Ministerul Finanţelor precizează că veniturile obţinute din investirea în titluri de stat sunt neimpozabile. Dobânda este anuală şi se plăteşte la datele de plată prevăzute în prospectul de emisiune. De asemenea, titlurile de stat emise în cadrul Programului Tezaur sunt transferabile şi se pot răscumpăra în avans.

”În plus, un investitor are libertatea de a efectua una sau mai multe subscrieri în cadrul unei emisiuni. Investitorii au posibilitatea anulării subscrierilor deja efectuate doar în perioada de subscriere, prin depunerea unei cereri”, se precizează în comunicat.

Sunt eligibile persoanele fizice care au împlinit vârsta de 18 ani la data subscrierii.

Ministerul Finanţelor mai arată că fondurile obţinute de instituţie în calitate de emitent, ca urmare a emisiunii de titluri de stat, vor fi utilizate pentru finanţarea deficitului bugetar şi refinanţarea datoriei publice.

Prospectul de emisiune şi orice eventuale modificări ale acestuia sunt publicate la secţiunea Titluri de stat şi pe website C.N. Poşta Română S.A.

Începând cu luna martie 2025, Ministerul Finanţelor a lansat prima ediţie în care cetăţenii români care au cont pe platforma Ghişeul.ro şi deţin un card de debit au avut posibilitatea de a achiziţiona online titluri de stat, la doar un click distanţă.

Reprezentanţii Ministerului Finanţelor precizează că, pentru a veni în sprijinul investitorilor cu o experienţă complet digitalizată şi eficientă, instituţia a pregătit un ghid pentru transferul sumelor din contul de subscriere Tezaur înapoi în contul bancar personal, se precizează îm comunicat.