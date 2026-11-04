Aceasta este intitulată „Bugetul statului la ora adevărului. Acelaşi ministru, două contabilităţi: una pentru români, alta pentru Bruxelles”, relatează News.ro.

AUR anunţă, miercuri, că a depus moţiune simplă împotriva lui Alexandru Nazare.

”Prin acest demers, AUR acuză prezentarea selectivă a situaţiei finanţelor publice şi cere publicarea periodică a estimărilor deficitului bugetar calculate potrivit metodologiei europene ESA, alături de datele privind deficitul în numerar. Moţiunea atrage atenţia asupra diferenţei de peste 28 de miliarde de lei dintre deficitul bugetar raportat de Ministerul Finanţelor şi cel calculat potrivit metodologiei ESA pentru primele şase luni ale anului 2026”, a transmis formaţiunea, într-un comunicat de presă.

AUR: Diferență de peste 28 de miliarde de lei între deficitul în numerar și cel ESA

AUR arată că, în timp ce Ministerul Finanţelor a comunicat un deficit de aproximativ 41 de miliarde de lei, datele Eurostat invocate în moţiune indică un deficit ESA de peste 69 de miliarde de lei.

”Românii primesc cifrele convenabile, calculate pe metodologia bazată pe fluxurile de numerar, în timp ce indicatorul în baza căruia este evaluată situaţia fiscală a României la Bruxelles rămâne inaccesibil publicului din ţară”, se arată în textul moţiunii.

AUR susţine că prezentarea deficitului în numerar fără o estimare actualizată a deficitului ESA nu oferă cetăţenilor o imagine completă asupra situaţiei bugetare.

”O factură neplătită la timp nu înseamnă cifre mai bune la deficit, iar amânarea unei plăţi nu echivalează cu eliminarea ei. Transparenţa bugetară nu trebuie să se oprească acolo unde încep cifrele incomode”, precizează iniţiatorii moţiunii.

Moţiunea simplă critică şi contradicţia politică reprezentată de menţinerea lui Alexandru Nazare la conducerea Ministerului Finanţelor, deşi Guvernul Bolojan, din care acesta a făcut parte, a fost demis în urma unei moţiuni de cenzură susţinute inclusiv de PSD.

Ulterior, acelaşi partid a votat învestirea Guvernului Luca Niculescu, acceptând păstrarea ministrului responsabil de elaborarea şi aplicarea politicilor fiscale contestate anterior.

AUR atrage atenţia şi asupra costurilor suportate de români în urma măsurilor fiscale.

Potrivit cifrelor prezentate în textul moţiunii, în primele nouă luni ale anului 2026, încasările din TVA au crescut cu 24,8%, veniturile din contribuţiile de asigurări cu 6,8%, iar cele din impozitele pe salarii şi venituri cu 7,8%. În acelaşi timp, cheltuielile statului cu dobânzile au crescut cu 26,8%, ajungând la 50,6 miliarde de lei, în vreme ce cheltuielile de capital au scăzut cu 11,6%.

Prin moţiunea simplă, AUR solicită ministrului Finanţelor modificarea practicii de raportare a execuţiei bugetare, astfel încât Ministerul Finanţelor să publice, cel puţin trimestrial, atât deficitul calculat în numerar, cât şi estimarea actualizată a deficitului potrivit metodologiei ESA.