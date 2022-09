Ministrul Finanţelor spune că „există spaţiu şi necesitate” pentru majorarea pensiilor în 2023. VIDEO

El a adăugat că decizia finală va fi luată în Coaliţie, potrivit Agerpres.

Ce a spus Ministrul Finanțelor, Adrian Câciu, despre majorarea pensiilor

„Nu am să mă pronunţ asupra procentului, ceea ce pot să vă spun este că există spaţiu şi mai există şi necesitate, iar decizia finală va fi luată în Coaliţie, pentru că trebuie aşezate în echilibru nevoia de compensare a pierderii de putere de cumpărare la mai multe categorii de cetăţeni, nu numai la pensionari”, a spus Câciu joi, la finalul şedinţei de Guvern, după ce a fost întrebat dacă există spaţiu pentru majorarea pensiilor cu 10% în 2023.

Pe de altă parte, şeful de la Finanţe a subliniat că trebuie să ţină cont şi de posibilităţile financiare, dar şi de prognozele pentru anul viitor, care evoluează.

„Avem prognoza de vară acum, vedem cum va arăta prognoza de toamnă şi, pe de altă parte, celelalte priorităţi pe care statul trebuie să şi le păstreze. Avem de implementat PNRR, avem de făcut investiţii, avem partea de asigurare a resurselor pentru educaţie, pentru sănătate, pentru apărare şi lucrurile se vor pune toate pe masă. De asta nu am să mă refer la procent, pentru că procentul va fi decis. Oricum nu va fi cel pe care ni-l spune legea referitor la indexarea inflaţiei din urmă cu un an, pentru că este evident că ar fi din punctul meu de vedere şi incorect faţă de cetăţeni, care resimt o inflaţie mult mai mare decât cea care a fost în urmă cu un an, adică în 2020”, a adăugat Ministrul Finanţelor.

