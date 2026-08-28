În schimb, în sectoarele construcții și comerț cu amănuntul se preconizează creșteri accentuate ale prețurilor, conform datelor centralizate de Institutul Național de Statistică (INS), scrie Agerpres.

Potrivit INS, managerii din industria prelucrătoare anticipează pentru următoarele trei luni relativă stabilitate a volumului producţiei, reflectată printr-un sold conjunctural de -1%.

În ceea ce priveşte numărul de salariaţi, se estimează relativă stabilitate, cu un sold conjunctural de -5%. Preţurile produselor industriale sunt aşteptate să înregistreze creştere indicată printr-un sold conjunctural de +21%.

Construcțiile mențin activitatea stabilă

În ceea ce priveşte volumul producţiei în sectorul construcţiilor, se prognozează relativă stabilitate în următoarele trei luni (sold conjunctural +4%). Managerii prevăd relativă stabilitate a numărului de salariaţi (sold conjunctural +2 %). Se aşteaptă ca preţurile lucrărilor de construcţii să urmeze o tendinţă ascendentă, reflectată printr-un sold conjunctural de +41%.

În sectorul comerţului cu amănuntul, managerii estimează pentru următoarele trei luni, relativă stabilitate a cifrei de afaceri, soldul conjunctural fiind +5%. Angajatorii anticipează, în ceea ce priveşte forţa de muncă, tendinţă de creştere moderată a numărului de salariaţi (sold conjunctural +6%). Majorări de preţuri sunt estimate de 43% dintre respondenţi, iar scăderi de doar 3%, soldul conjunctural de +40% indicând creştere accentuată.

Comerțul estimează prețuri mai mari

Pe baza datelor estimate, volumul serviciilor (cifra de afaceri) preconizat pentru următoarele trei luni indică relativă stabilitate, sold conjunctural +1%. De asemenea, numărul salariaţilor este prognozat să rămână relativ stabil (sold conjunctural -2%). Preţurile de vânzare sau de facturare ale prestaţiilor se anticipează că vor urma să crească, tendinţă reflectată printrun sold conjunctural de +17%.

INS precizează că rezultatele prezentate au fost obţinute prin intermediul anchetelor statistice de conjunctură realizate în luna august 2026, reflectând estimările făcute de managerii întreprinderilor cu privire la tendinţele în evoluţia activităţii economice, numărului de salariaţi şi preţurilor. Rezultatul final se obţine sub forma unui sold conjunctural procentual, calculat ca diferenţă între ponderea celor care au ales varianta pozitivă (va creşte) a fenomenului şi ponderea celor care au indicat varianta negativă (va scădea).

De asemenea, instituţia menţionează că soldul conjunctural indică percepţia managerilor întreprinderilor asupra dinamicii unui fenomen care nu trebuie confundată cu ritmul creşterii sau scăderii oricărui indicator statistic produs de INS.