Potrivit experților, există o speranță la nivel global că traficul prin strâmtoarea Ormuz, s-ar putea relua. Dacă nu se întâmplă asta, riscăm noi scumpiri. În plus, Agenția Internațională pentru Energie atrage atenția că mai avem combustibili pentru aviație, în Europa, pentru aproximativ șase săptămâni. Mai multe lanțuri de benzinării au scăzut prețurile. Cel mai ieftin sortiment de benzină, de exemplu, este 8 lei și 37 de bani, iar litrul de motorină pleacă de la 9 lei și 28 de bani.

Corespondent Știrile Pro TV: „Față de finalul lunii martie, litrul de combustibil s-a ieftinit și cu 1 leu. Sunt efectele măsurilor luate de Guvern, dar se vede mai ales o reducere a cotațiilor internaționale, care cântăresc cel mai mult în prețul final, la pompă. Pe piețele internaționale, barilul de țiței s-a stabilizat pentru moment în jurul valorii de 96 de dolari, o scădere notabilă față de perioadele de vârf”.

Piețele speră că traficul prin strâmtoarea Ormuz va fi reluat

Claudiu Cazacu, analist piețe financiare: „Ține de speranțele de aplanare a conflictului și în realitate există informații despre o reluare, a început să curgă ceva mai mult prin acest robinet de petrol care era închis aproape de tot, acum avem niște picături. În timp, va fi nevoie să ajungem măcar la jumătate din traficul de dinainte, pentru că altfel vom vedea din nou presiuni pe preț”.

Redeschiderea rafinăriei Lukoil va avea un impac minim, cred experții

De la Washington, ministrul Energiei anunță că în 45 de zile s-ar putea redeschide rafinăria Petrotel Lukoil, după ridicarea sancțiunilor.

Bogdan Ivan, ministrul Energiei: „Vom reuși să creștem capacitatea de rafinare a țării noastre, cu aprox. 21%. Ceea ce înseamnă automat că avem suficientă benzină, încât să și exportăm, după ce acoperim necesarul din țara noastră, și ajungem undeva la 60% producție internă din necesarul de combustibil diesel din România”.

Însă impactul la pompă nu va fi semnificativ, spun experții în energie.

Otilia Nuțu, expert în energie: „Sigur, ajută, în sensul că ai o capacitate de rafinare în plus, dar problema e dacă ai ce să rafinezi. Cantitățile care sunt disponibile sunt disponibile pentru toată planeta”.

La Petrotel se produce însă și carburant pentru aviație. Agenția Internațională de Energie anunță că stocurile nu mai ajung pentru mult timp.

Fatih Birol, director AIE: „În Europa mai avem, probabil, combustibil de aviație pentru aproximativ șase săptămâni. Dacă Strâmtoarea Hormuz nu va putea fi redeschisă și rafinăriile își vor opri activitatea, vom auzi în curând că unele zboruri dintr-un oraș în altul ar putea fi anulate din lipsă de combustibil pentru avioane”.

De asemenea, și prețurile biletelor de avion ar putea urca, dacă nu se încheie războiul.