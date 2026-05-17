Adolescenta era împreună cu doi prieteni. Voiau să vadă luminile orașului și să facă fotografii.

Era trecut de miezul nopții când cei trei adolescenți au ajuns în blocul din Sectorul 2 al Capitalei. Niciunul dintre ei nu stă acolo. L-ar fi ales special pentru că imobilul este unul dintre cele mai înalte din zonă.

Corespondent Știrile ProTV: „În momentul incidentului, fata de 15 ani era împreună cu doi prieteni, doi băieți de aproximativ aceeași vârstă. Unul dintre aceștia a fost deja audiat de polițiști. El le-ar fi spus anchetatorilor că au venit pe această terasă pentru a vedea orașul de la înălțime, noaptea, și pentru a face câteva fotografii.”

Audiat în prezența tatălui, el ar fi explicat că, la un moment dat, fata le-ar fi cerut să-i țină geanta și s-a îndepărtat. Câteva minute mai târziu, băieții au realizat că adolescenta lipsește și au intrat în panică. Tot ei au sunat la 112 și au coborât când și-au dat seama ce s-a întâmplat.

Medicii ajunși la fața locului au declarat decesul. Fata căzuse de la cel puțin 40 de metri. Anchetatorii presupun că a urcat de pe terasă pe o platformă. În întuneric, este posibil să se fi împiedicat și nici balustrada, înaltă de 80 de cm, nu a mai putut împiedica tragedia.

Polițiștii care cercetează cazul au investigat modul în care cei trei adolescenți au intrat în bloc fără probleme.

Corespondent Știrile ProTV: „Blocul înalt de 11 etaje este în proces de reabilitare de cel puțin 6 luni. Acces în interior poate avea oricine, la orice oră. Ușa este deschisă, iar interfon nu există.”

Locatar: „Intră cine vrea și cine nu vrea în blocul ăsta!”

La ultimul etaj, ușa către terasă era descuiată, iar pe acoperiș au ajuns prin singurul geam care permite accesul.

Locatar: „E vraiște la noi aici. De când se lucrează aici, de 6 luni, pe blocul ăsta... N-am văzut în viața mea atâta indisciplină. Era interfon. Nimeni nu putea să intre aici. Aveam uși de metal. Un bloc care se face, în momentul când ești aproape gata, spre sfârșit, pui ușile. Și le lași pe alea vechi.”

Anchetatorii vor să afle cât mai multe informații despre adolescenta de 15 ani. Fata a rămas fără mamă în urmă cu 7 ani și era crescută de o mătușă. Oamenii legii au deschis deocamdată un dosar penal pentru ucidere din culpă și vor continua audierile. Urmează să stabilească dacă a fost un moment de neatenție sau un gest intenționat.