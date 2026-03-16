Cum a reușit Polonia să se transforme dintr-o țară ”în ruină postcomunistă” într-una dintre cele mai mari economii ale lumii

Cu o generație în urmă, Polonia raționaliza zahărul și făina, iar cetățenii săi câștigau doar o zecime din salariile germanilor de vest. Astăzi, economia sa a depășit-o pe cea a Elveției, devenind a 20-a cea mai mare economie din lume.

Este un salt istoric, de la ruinele postcomuniste din 1989-1990 la campionul european al creșterii economice de astăzi, despre care economiștii spun că oferă lecții despre cum să aduci prosperitate oamenilor obișnuiți — și pe care administrația Trump susține că ar trebui să-l recunoască prin prezența Poloniei la summitul Grupului celor 20 de economii de frunte, care va avea loc la sfârșitul acestui an. Potrivit Associated Press, transformarea se reflectă în oameni precum Joanna Kowalska, o ingineră din Poznan, un oraș de jumătate de milion de locuitori situat la jumătatea distanței dintre Berlin și Varșovia. Ea s-a întors acasă după cinci ani petrecuți în SUA. „Sunt întrebată adesea dacă pierd ceva revenind în Polonia și, să fiu sinceră, simt că este exact invers. Suntem înaintea Statelor Unite în atât de multe domenii.”, a spus Kowalska. Kowalska lucrează la Centrul de Supercalcul și Rețele din Poznan, care dezvoltă prima fabrică de inteligență artificială din Polonia și o integrează cu un computer cuantic, unul dintre cele 10 de pe continent finanțate de un program al Uniunii Europene. Citește și Bursa românească explodează: peste un milion de români investesc. Când este momentul să intri în piață. Interviu cu șeful BVB Kowalska a lucrat pentru Microsoft în SUA după ce a absolvit Universitatea Tehnică din Poznan, într-un job pe care îl considera „un vis devenit realitate”. Dar îi lipsea „sentimentul de misiune”, a spus ea. „Mai ales în ceea ce privește inteligența artificială, tehnologia a început să se dezvolte atât de rapid în Polonia. Așa că a fost foarte tentant să mă întorc”, a adăugat Kowalska.

PIB-ul pe cap de locuitor al Poloniei a crescut la 55.340 de dolari în 2025, aproape ca Japonia Invitația la summitul G20 are un caracter preponderent simbolic; nicio țară invitată nu a fost promovată la statutul de membru cu drepturi depline de când G20-ul inițial s-a reunit la nivel de miniștri de finanțe în 1999, iar acest lucru ar necesita o decizie consensuală a tuturor membrilor. În plus, țările inițiale au fost alese nu doar în funcție de clasamentul PIB-ului, ci și de „importanța lor sistemică” în economia globală. Dar gestul reflectă o realitate statistică: în 35 de ani — puțin mai puțin decât durata vieții active a unei persoane — produsul intern brut pe cap de locuitor al Poloniei a crescut la 55.340 de dolari în 2025, adică 85% din media UE. Aceasta reprezintă o creștere față de 6.730 de dolari în 1990, adică 38% din media UE, și este acum aproximativ egală cu cea a Japoniei, de 52.039 de dolari, conform cifrelor Fondului Monetar Internațional, măsurate în dolari de astăzi și ajustate pentru costul mai redus al vieții din Polonia. Economia Poloniei a crescut în medie cu 3,8% pe an de la aderarea la UE în 2004, depășind cu ușurință media europeană de 1,8%. Nu a fost doar un singur factor care a ajutat Polonia să iasă din capcana sărăciei, spune Marcin Piątkowski de la Universitatea Kozminski din Varșovia și autor al unei cărți despre ascensiunea economică a țării. Unul dintre cei mai importanți factori a fost construirea rapidă a unui cadru instituțional solid pentru afaceri, a spus el. Acesta a inclus instanțe independente, o agenție antimonopol pentru a asigura concurența loială și o reglementare puternică pentru a împiedica băncile aflate în dificultate să blocheze creditarea. Ca urmare, economia nu a fost deturnată de practici corupte și oligarhi, așa cum s-a întâmplat în alte părți ale lumii postcomuniste. Polonia a beneficiat, de asemenea, de miliarde de euro în ajutor din partea UE, atât înainte, cât și după aderarea la blocul comunitar în 2004 și obținerea accesului la imensa piață unică a acesteia. Mai presus de toate, a existat un consens larg, din întregul spectru politic al țării, că obiectivul pe termen lung al Poloniei era aderarea la UE. „Polonezii știau încotro se îndreaptă. Polonia a preluat instituțiile și regulile jocului, și chiar unele norme culturale pe care Occidentul le-a dezvoltat timp de 500 de ani.”, a spus Piątkowski. Oricât de opresiv ar fi fost, comunismul a contribuit la dărâmarea vechilor bariere sociale și la deschiderea învățământului superior către muncitorii din fabrici și fermieri, care înainte nu aveau nicio șansă. Un boom postcomunist în învățământul superior înseamnă că jumătate dintre tineri au acum diplome. „Tinerii polonezi sunt, de exemplu, mai bine educați decât tinerii germani”, a spus Piatkowski, dar câștigă jumătate din cât câștigă germanii. Aceasta este „o combinație imbatabilă” pentru atragerea investitorilor, a spus el.

O călătorie cu autobuzul electric spre succes Solaris, o companie fondată în 1996 la Poznań de Krzysztof Olszewski, este unul dintre principalii producători de autobuze electrice din Europa, cu o cotă de piață de aproximativ 15%. Povestea sa ilustrează una dintre caracteristicile succesului Poloniei: spiritul antreprenorial, adică disponibilitatea de a-și asuma riscuri și de a construi ceva nou. Absolvent de inginerie în perioada comunistă, Olszewski a deschis un atelier de reparații auto unde folosea piese de schimb din Germania de Vest pentru a repara mașinile poloneze. În timp ce majoritatea întreprinderilor erau naționalizate, autoritățile au acordat permisiunea de funcționare atelierelor private de mici dimensiuni, precum al său, potrivit Katarzynei Szarzec, economist la Universitatea de Economie și Afaceri din Poznan. „Acestea erau enclave ale antreprenoriatului privat”, a spus ea. În 1996, Olszewski a deschis o filială a companiei germane de autobuze Neoplan și a început să producă pentru piața poloneză. „Aderarea Poloniei la UE în 2004 ne-a oferit credibilitate și acces la o piață europeană vastă și deschisă, cu libera circulație a mărfurilor, serviciilor și persoanelor”, a spus Mateusz Figaszewski, responsabil cu relațiile instituționale. Apoi a urmat o decizie riscantă de a începe producția de autobuze electrice în 2011, într-o perioadă în care puțini din Europa experimentau această tehnologie. Figaszewski a spus că marile companii din Occident aveau mai mult de pierdut dacă trecerea la vehiculele electrice nu ar fi funcționat. „A devenit o oportunitate de a obține leadership tehnologic înaintea pieței”, a spus el.

Îmbătrânirea populației rămâne o provocare Polonia se confruntă în continuare cu o serie de provocări. Din cauza ratei scăzute a natalității și a îmbătrânirii populației, numărul lucrătorilor care vor putea să-i întrețină pe pensionari va fi din ce în ce mai mic. Salariile medii sunt sub media UE. Deși întreprinderile mici și mijlocii prosperă, puține dintre ele au ajuns să fie mărci globale. Primarul orașului Poznań, Jacek Jaśkowiak, consideră că inovarea internă reprezintă un al treilea val în dezvoltarea economică postsocialistă a Poloniei. În primul val, țările străine au deschis fabrici în Polonia la începutul anilor 1990, profitând de forța de muncă locală calificată. În jurul schimbării mileniului, a spus el, companiile occidentale au adus sectoare mai avansate, inclusiv finanțe, IT și inginerie. „Acum este momentul să începem astfel de activități sofisticate aici”, spune Jaśkowiak, adăugând că una dintre principalele sale priorități este investiția în universități. „Mai sunt încă multe de făcut în ceea ce privește inovarea și progresul tehnologic. Dar continuăm să urcăm pe scara valorii adăugate. Nu mai suntem doar un furnizor de piese de schimb.”, a adăugat Szarzec, economistul din Poznan. Studenții lui Szarzec spun că trebuie făcut mai mult pentru a reduce inegalitățile dintre mediul urban și cel rural, pentru a face locuințele accesibile și pentru a sprijini tinerii care își întemeiază familii. Ei spun că polonezii trebuie să recunoască faptul că imigranții, precum milioanele de ucraineni care au fugit de invazia rusă din 2022, contribuie la dezvoltarea economică într-o populație în curs de îmbătrânire.

Sursa: Associated Press