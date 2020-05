Crescătorii de porci vor primi 1.200 de lei pentru fiecare scroafă. Ce condiții trebuie să îndeplinească

După trei ani în care n-a dat rezultatele aşteptate, programul care îi sprijină pe crescătorii de porci din rasele Mangaliţa şi Bazna a fost relansat de Ministerul Agriculturii, într-o altă formă şi cu noi condiţii.

Fermerii care deţin scoafe de rasă pură primesc bani pentru fiecare animal, cu o condiţie: să vândă anual cel puţin 4 purcei. Astfel, se stimuleză sporirea exemplarelor cu pedigree. În acest moment, în ţară, avem doar 1000, iar cererea de carne este de 10 ori mai mare.

Gheorghe Cristolovean are 21 de scroafe de mangaliţă, rasă pură. Le creşte aşa cum scrie la carte, adică în sălbăticie, pe două hectare de pădure la poalele munţilor Bucegi. Prin programul lansat acum de Ministerul Agriculturii, va primi 1.200 de lei pentru fiecare scroafă.

Reporter: Credeţi că o să aveţi cui să vindeţi purceii?

Gheorghe Cristolovean, fermier: Ohooo, am o cerinţă nesperată! Am vândut până acuma vreo 30 de purcei şi uitaţi câţi au mai rămas, am avut o herghelie!

Pentru că au certificatul de rasă pură, scroafele vândute de acest fermier pot la rândul lor să intre în Registrul Genealogic Naţional.

Citește și Furtunile puternice au compromis culturile agricole în vaste regiuni ale țării. Cele mai afectate zone

Mihai Gyero, director Direcția Agricolă Brașov: "La cererea de carne şi produse din carne de mangaliţă, ar trebui să avem de cel puţin de 10 ori acest efectiv. În registrul genealogic al rasei nu pot să se înscrie decât animalele la care genealogia e cu două generaţii în urmă. "

Programul lansat în 2017 le garanta fermierilor câte 250 de lei pentru fiecare purcel de rasă. Dar, pe piaţa liberă, purcelul se vinde şi cu 400 astfel ca mulţi nu au fost interesaţi să acceseze fondurile ministerului.

Ioan Cleja, Asociația Crescătorilor de Porci Bazna și Mangaliță: "Acum programul dă 1.200 de lei de scroafă şi prin aceşti 1200 de lei eşti obligat să vinzi 4 purcei pe an înscrişi în registul genealogic."

În noua lui formă, programul le dă voie oamenilor să ceară cât vor.

Ioan Tătăran, Asociația crescătorilor de Mangaliță: "Aceste 2 rase erau pe cale de dispariţie şi se da astfel un imbold crescătorilor şi datorită măsurilor vor creşte efectivele şi va scădea şi preţul cărnii şi a produselor din carne."

Guvernul alocă pentru această iniţiativă un milion de lei anual, din fonduri de la bugetul de stat.