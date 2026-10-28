România ar recupera astfel una din principalele surse de electricitate, care produce constant, aspect important în special la orele serii. Presiunea asupra prețului ar mai putea scădea, dacă repornim Cernavodă, spun specialiștii.

Deși încă mult sub normalul acestei perioade, debitul Dunării la intrarea în țară este în creștere. În câteva zile, se va vedea și în nivelul apei de la Cernavodă.

Corespondent Știrile ProTV: „Nivelul Dunării la centrala nucleară de la Cernavodă a ajuns la 261 de cm în prezent. În următoarele zile, specialiștii de la Apele Române prognozează o îmbunătățire semnificativă. Nivelul ar urma să crească în fiecare zi cu 1-2 cm, astfel că pe 3 noiembrie va ajunge la 248 de cm. E adevărat că mai e nevoie de o creștere considerabilă până să ajungem la -230 de cm, cât era nivelul apei atunci când a fost închisă centrala, dar oficialii din Energie vorbesc despre o posibilă redeschidere luna viitoare”.

Dumitru Chisăliță, ministrul Energiei: „Avem o abordare în a privi această posibilă pornire în a doua jumătate, adică în următoarele două săptămâni. Să sperăm că vom avea precipitații suficiente ca ele să pornească și să rămână în producție. Bineînțeles, pornirea va fi treptată, un reactor în primă fază și, dacă debitul de apă este suficient, se va trece la repornirea celui de-al doilea reactor”.

Redeschiderea ambelor reactoare ar însemna o revenire în sistemul energetic național de până la 1.400 de MW. Ar reduce dependența de importuri scumpe seara.

Corina Murafa, expertă în Energie: „Putem, probabil, cu acest influx de energie, să scădem un pic prețurile, dar să nu ne facem iluzii, pentru că vorbim de piețe interconectate și peste tot în regiune este această problemă cu deficitul de aprovizionare”.

Pentru că a fost o vară dificilă în domeniul energiei, specialiștii spun că ne putem aștepta însă ca facturile să fie mai mari în perioada următoare cu până la 20%. Pe piața angro, pentru ziua următoare, România are cel mai mare preț al energiei electrice.