Resetare economică în Argentina. Depreciere forțată a monedei naționale și tăieri masive din subvenții și programe sociale

Terapia de şoc anunţată de ministrul economiei, Lus Caputo, prevede în primul rând devalorizarea cu peste 50% a monedei naţionale peso, renunţarea la proiectele de infrastructură, reducerea subvenţiilor la transporturi şi energie, reducerea drastică a numărului de ministere.

Kristalina Gheorghieva, directorul Fondul Monetar Internaţional, principalul creditor al Argentinei în urma împrumutului de 44 miliarde de dolari acordat în 2018, a calificat măsurile de austeritate drept un 'pas important spre refacerea stabilităţii' în Argentina.

Începând de miercuri, peso va fi schimbat la cursul de 800 pentru un dolar, o devalorizare care va afecta foarte puternic şi imediat puterea de cumpărare a argentinienilor, dintre care 40% se află deja sub pragul de sărăcie.

Această devalorizare este 'mult mai mare decât se aşteptau majoritatea oamenilor, la 800 pentru un dolar, adică dublul cursului oficial, ceea ce va avea repercusiuni semnificative asupra inflaţiei', a apreciat Nicolas Saldrias, analist la Economist Intelligence Unit, pentru AFP.

'Devalorizarea era prevăzută, dar pentru noi va fi o situaţie mult mai complicată, vom ajunge în sărăcie', a deplâns Gabriel Alvarez, un profesor în vârstă de 57 de ani.

Statul 'va reduce' subvenţiile publice din transporturi, energie, a mai spus ministrul Caputo, o altă măsură care va afecta în mod direct traiul zilnic a milioane de argentinieni, mai ales la Buenos Aires, care beneficiază de multă vreme de transport public ieftin.

Numărul ministerelor a fost deja redus de la 18 la 9, secretariatele de stat şi direcţiile vor trece de la 106 la 54, ceea ce înseamnă 'o reducere de 34% din posturile politice ale statului', potrivit lui Caputo.

În acelaşi context de austeritate, statul 'nu va mai prezenta apeluri de oferte' pentru şantierele publice şi va anula contractele acordate, dar 'care nu au început deja'. 'Şantierele de infrastructură vor fi realizate de sectorul privat, pentru că statul nu are nici bani, nici finanţare pentru a le duce la bun sfârşit', a explicat ministrul.

De asemenea, vor fi suspendate timp de un an anunţurile şi publicitatea de stat, mai ales în presă.

Pentru amortizarea inevitabilului şoc social al măsurilor de austeritate, Caputo a anunţat menţinerea unor programe sociale, precum ajutorul pentru acces pe piaţa muncii, şi 'le va întări pe cele primite direct de cei care au cea mai mare nevoie, fără intermediari', a adăugat el.

Astfel, 'cartelele alimentare' vor creşte cu 50%, iar alocaţia familială universală se va dubla.

În discursul său de învestitură susţinut duminică, Javier Milei a prevenit că 'situaţia se va înrăutăţi pe termen lung' înainte ca economia Argentinei, a treia din America Latină, să culeagă roadele austerităţii bugetare, aducând sub control inflaţia cronică, aflată acum la 143% pe un an. Potrivit lui Milei, inflaţia nu ar urma să poată fi adusă sub control mai devreme de '18-24 de luni'.

Sursa: Agerpres
Dată publicare: 13-12-2023 14:10