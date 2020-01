Cât ar costa dublarea alocaţiilor. Nici la 1 august nu e sigur că va intra în vigoare

Este oficial. Guvernul a decis să amâne până la 1 august dublarea alocațiilor pentru copii.

„Nu putem să mărim alocațiile acum, pentru că nu sunt bani prevăzuți în buget'', și-a motivat premierul Ludovic Orban decizia luată, prin ordonanța de urgență.

Părinții celor trei milioane și jumătate de copii din întreaga țară așteptau o decizie privind alocațiile de la Guvern, asta după ce a fost promulgată legea care dublează alocațiile la 600 de lei pentru copiii de până la doi ani și la 300 de lei pentru ceilalți.

Guvernul spune că nu o poate aplica, cel puțin până la rectificara bugetară din vară. Până atunci, Executivul speră să facă rost de banii necesari măririi alocațiilor.

Ar fi vorba despre șase miliarde de lei pe an în plus, bani pe care Guvernul spune că nu-i are în vistierie, în condițiile în care are de plătit salarii și pensii mai mari.

Așadar, abia la 1 august vom afla cu cât se măresc. Guvernul spune că le va majora cu cât vor permite resursele financiare.

