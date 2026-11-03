O treime din totalul salariaţilor cu normă întreagă câştigă cu maximum 5% peste salariul minim brut, „o situaţie neschimbată faţă de 2024”,

Potrivit liderilor sindicali, distribuţia salariilor în economie a rămas blocată, iar transpunerea pe hârtie a directivei „nu a adus schimbările structurale de care au nevoie lucrătorii români”. În acest context, BNS propune, pentru 2027, un salariu minim brut de 4.652 de lei, calculat „transparent şi echitabil”, fără „îngheţări salariale”, bazat pe „un coş minim de consum oficial” şi susţinut prin „negociere colectivă reală”.

BNS cere schimbări în politica salarială

BNS a organizat, marţi, o dezbatere „de o importanţă majoră” privind adecvarea salariului minim, cu ocazia lansării unui studiu pe această temă în care este evaluată implementarea Directivei Europene.

Potrivit liderilor sindicali BNS, realitatea la 2 ani de la transpunerea Directivei Europene este că unu din patru salariaţi din România continuă să câştige în jurul salariului minim, iar 1,71 milioane de salariaţi cu normă întreagă, adică o treime din total, câştigă cu maximum 5% peste salariul minim brut, „o situaţie neschimbată faţă de 2024”.

„România ocupă locul 20 din 22 în Uniunea Europeană, cu 825 de euro în semestrul II 2026, iar Bulgaria recuperează rapid decalajul şi ne ajunge din urmă”, subliniază reprezentanţii BNS.

Aceeaşi sursă menţionează că distribuţia salariilor în economie a rămas blocată, iar transpunerea pe hârtie a Directivei „nu a adus schimbările structurale de care au nevoie lucrătorii români”.

BNS propune un salariu minim de 4.652 de lei

În acest context, pentru anul 2027, BNS propune un salariu minim brut de 4.652 de lei, „calculat transparent şi echitabil”, „fără îngheţări salariale”, „fără «zid fiscal», bazat „pe un coş minim de consum oficial” şi susţinut „prin negociere colectivă reală”.

„România are nevoie de munci plătite corect şi de un trai demn pentru toţi angajaţii!”, au mai transmis reprezentanţii BNS la evenimentul de marţi, moderat de preşedintele Dumitru Costin şi la care au participat reprezentanţi ai Executivului şi ai Parlamentului: ministrul Muncii, Petre Florin Manole, secretarul de stat Ciprian Văcaru, senatorul social-democrat Marius Humelnicu, senatoarea USR Violeta Alexandru şi deputatul UDMR Miklós Zoltán.

Liderul BNS, Dumitru Costin, declara, cu o zi în urmă, la întâlnirea sindicatelor cu premierul Luca Niculescu, că salariul minim este „un mecanism transparent, tripartit, guvern, patronat sindicat şi predictibil”, şi „nu cum avea România până acum doi ani de zile, când fiecare guvern venea cu formule diferite, în funcţie de conjunctură”.

„Trebuie să vă reamintesc că această creştere a salariului minim nu este o nebunie din capul liderilor de sindicat, este rezultatul transpunerii Directivei Europene cu salariul minim, e o politică în domeniul salariului minim care trebuie să fie în fiecare stat membru al Uniunii Europene, creat pe baza unui mecanism transparent, tripartit, guvern, patronat sindicat şi predictibil, nu cum avea România până acum doi ani de zile, când fiecare guvern venea cu formule diferite în funcţie de conjunctură, de interesul politic, era o nebunie generală", a comentat el.

Potrivit preşedintelui BNS, „România are o astfel de lege în vigoare şi trebuie să respecte acest mecanism".

„Aşa cum am menţionat, Ministerul Muncii are această obligaţie, ca în fiecare toamnă, pe baza unor indicatori publici care vin de la prognoză, să construiască o predeterminare a valorii salariului minim, urmând ca, în cadrul Consiliului Naţional Tripartit pentru Dialog Social, care ne-a fost confirmat în această seară de premier, era una din solicitările noastre, va fi convocat în zilele următoare, moment în care vom discuta cu date şi cu cifre, plecând de la propunerea pe care a avansat-o Ministerul Muncii vineri şi continuând cu ceea ce o să lansăm mâine în spaţiul public, o analiză complexă asupra determinării salariului minim, fiscalităţii pe muncă şi pe salariu minim", mai spunea Dumitru Costin.