BNR a majorat dobânda cheie la 2,5% pe an, din cauza inflației. Rate mai mari la credite

Consiliul de Administraţie al BNR a hotărât, miercuri, majorarea ratei dobânzii de politică monetară la nivelul de 2,5% pe an, de la 2% pe an, începând cu data de 10 februarie 2022, şi păstrarea controlului ferm asupra lichidităţii de pe piaţa monetară.

"Consiliul de Administraţie al Băncii Naţionale a României, întrunit în şedinţa de astăzi, 9 februarie 2022, a hotărât următoarele: majorarea ratei dobânzii de politică monetară la nivelul de 2,50 la sută pe an, de la 2,00 la sută pe an, începând cu data de 10 februarie 2022; majorarea ratei dobânzii pentru facilitatea de creditare (Lombard) la 3,50 la sută pe an, de la 3,00 la sută pe an şi creşterea ratei dobânzii la facilitatea de depozit la 1,50 la sută, de la 1,00 la sută pe an, începând cu data de 10 februarie 2022; păstrarea controlului ferm asupra lichidităţii de pe piaţa monetară; menţinerea nivelurilor actuale ale ratelor rezervelor minime obligatorii pentru pasivele în lei şi în valută ale instituţiilor de credit", se precizează într-un comunicat al BNR.

Rata anuală a inflației a crescut la 8,19 la sută în decembrie 2021, de la 7,80 la sută în noiembrie, urcând și mai mult deasupra limitei superioare a intervalului țintei, în principal ca efect al continuării scumpirii produselor energetice.

Pe ansamblul anului 2021, rata anuală a inflației s-a mărit, astfel, cu 6,13 puncte procentuale (de la 2,06 la sută în decembrie 2020).

O proporție de 80 la sută din creștere a venit însă din majorarea prețurilor la gaze naturale, energie electrică și combustibili, iar jumătate din aportul de doar 15 la sută adus de inflația de bază a aparținut alimentelor procesate, rata anuală a inflației CORE2 ajustat avansând la 4,7 la sută în decembrie 2021, de la 3,3 la sută în decembrie 2020.

”Prin urmare, creșterea ratei anuale a inflației a fost determinată aproape integral de șocurile globale pe partea ofertei, ce au antrenat o ascensiune puternică a inflației pe plan mondial în 2021, inclusiv în numeroase state europene. Pe plan intern, efectele acestora au fost potențate de liberalizarea pieței energiei electrice pentru consumatorii casnici” - mai arată specialiștii Băncii Naționale.

Românii vor plăti rate mai mari la credite

Vom plăti rate mai mari la credite, spun economiștii.

Creșterea dobânzii cheie se va vedea imediat în ratele la creditele cu dobândă variabilă, calculate în funcție de indicele ROBOR, spun specialiștii.

De la începutul pandemiei, din martie 2020, nu am mai avut o dobândă cheie de 2%. Acum patru ani, era chiar mai sus, apoi a început să scadă, ceea ce a dus la ieftinirea creditelor.

Criza sanitară a declanșat, însă, noi majorări pentru dobânda BNR. Este modul în care Banca Națională luptă contra inflației tot mai mari, ajunsă la nivelul record de 8% toamna trecută.

Estimările arată că România va continua să aibă una dintre cele mai mari creșteri de prețuri din Uniunea Europeană și anul acesta.