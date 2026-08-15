În ultimul an, "portretul" cumpărătorului s-a schimbat. Face achiziții doar dacă are cu adevărat nevoie de acele bunuri și analizează atent prețurile înainte.

În acest magazin de electronice și electrocasnice, clienții mișună printre rafturi în căutare de chilipiruri.

Ce produse caută românii

În această perioadă unii comercianți lasă între 10 și 50 la sută din preț.

Marian Moise, director de magazin: Creșterile cele mai mari au fost pe partea de IT și comunicații, mulți clienți care au vrut să și schimbe telefoanele vechi, dar există o creștere semnificativă și pe partea de electrocasnice, în principal cele mai economice, cu clasa energetică superioară.

Deși acum a început așa numitul Black Friday de vară, promoțiile sunt periodic, pe tot parcursul anului, nu neapărat ocazionale.

Mara Eliza Barza, specialist ecommerce: Retailerii se întrec în diferite campanii cât mai creative atractive astfel încât să își crească vânzările, iar din perspectiva cumpărătorului este ideal pentru că pot cumpăra produse la prețuri foarte bune.

Cum în primele șase luni ale anului, piața de e-commerce - obișnuită cu creșteri spectaculoase- a stagnat, retailerii încearcă să o resusciteze prin oferte. Stilul de consum al românilor s-a schimbat în momentul în care ritmul scumpirilor a fost mai accelerat decât cel al creșterii veniturilor. Specialiștii în domeniu vorbesc chiar despre ”cumpărători maturi”.

Raluca Simion, manager marketing & produs platformă eCommerce: Consumatorul român este unul prudent, mai degrabă unul prudent decât unul care a oprit cumpărăturile. Consumatorul momentului face mai clar diferența între produse pe care trebuie să le cumpere acum și articole pe care le poate amâna, lăsa pe cumpărături ulterioare. consumatorul actual își pune întrebarea: am nevoie de lucrurul ăsta, merită prețul, găsesc o ofertă mai bună.

În 2026 conform unei analize realizată de o platformă care reunește mai multe magazine online, au crescut vânzările de electronicele și produsele farmaceutice, însă au înregistrat scăderi cele de înfrumusețare și jucăriile.