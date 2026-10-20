„Un dublu şoc, legat de energie şi de condiţiile meteorologice extreme, ar putea reaprinde tensiunile asupra preţurilor alimentare”, în contextul în care încetinirea economică observată de la începutul anului ar putea să fie doar temporară, scriu autorii acestei postări pe blog, publicată de către instituţia monetară, potrivit News.ro.

„Este încă prea devreme pentru a considera că inflaţia şi-a pierdut incisivitatea”, potrivit autorilor postării, Elena Bobeica, Gerrit Koester, Friderike Kuik şi Christiane Nickel.

Ei subliniază că preţul pâinii, laptelui sau ciocolatei continuă să apese greu asupra percepţiei inflaţiei a gospodăriilor.

Inflaţia alimentară a scăzut, în zona euro, de la 2,6% în ianuarie la 1,1% în august - cel mai scăzut nivel de la jumătatea lui 2021 încoace -, după care a crescut uşor la 1,3% în septembrie.

Această acalmie se explică prin recolte bune în Europa anul trecut şi prin scăderea preţurilor internaţionale ale materiilor prime agricole, ca de exemplu cafeaua, cacaua sau zahărul.

BCE prevede o creştere a inflaţiei alimentare până la 3,4%

Însă mai mulţi indicatori din amontele lanţului alimentar arată că reapar presiuni - pe de o parte recentul şoc energetic legat de Războiul din Iran se difuzează treptat în costurile transporturilor, îngrăşămintelor şi procesării, iar pe de altă parte episoadele de caniculă extremă şi secetă au afectat culturile într-un moment critic al campaniei agricole din 2026, ceea ce afectează aprovizionările cu materii alimentare.

Potrivit unor estimări ale serviciilor BCE, efectele meteorologice ar putea creşte cu 0,3 până la 0,8 puncte procentuale inflaţia alimentară în următoarele 12 luni.

BCE prevede o creştere a inflaţiei alimentare până la 3,4% în trimestrul trei al lui 2027, după care urmează să scadă.

Cu toate acestea, ”coşul alimentar a devenit mai scump”, rămânând cu o medie de 30% mai scump în zona euro decât la sfârşitul lui 2021, ceea ce continuă să erodeze puterea de cumpărare a gospodăriilor la cheltuielile alimentare, potrivit postării.

BCE precizează că opiniile exprimate aparţin autorilor postării de pe blog şi nu reflectă neapărat poziţia instituţiei.