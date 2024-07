Pepe, după eliminarea Portugaliei în sferturi la EURO 2024. „Şi eu şi Cristiano suntem foarte trişti şi supăraţi”

„Contrar a ceea ce crede multă lume, şi eu şi Cristiano Ronaldo suntem foarte supăraţi. Suntem frustraţi că nu am câştigat acest meci, că am fost eliminaţi dintr-o competiţie atât de importantă, chiar dacă ştiam că avem calităţile necesare pentru a merge mai departe.Nu am de gând să vorbesc despre viitorul meu astăzi. Voi avea timp să vorbesc despre asta.

Am vorbit deja cu coechipierii mei. Trebuie să fim capabili să trecem peste această mare dezamăgire, această mare tristeţe pe care o simţim cu toţii astăzi.Trebuie să le mulţumesc fanilor portughezi. Din prima zi, când am fost naturalizat, am spus că voi da tot ce am. Am dat înapoi tot ce mi-a dat Portugalia, iar cel mai bun mod de a face acest lucru a fost pe teren, făcând ceea ce îmi place cel mai mult, ceea ce îmi place cel mai mult, oferind bucurie poporului portughez. Şi cred că ei ştiu asta, când văd ovaţiile în picioare pe care mi le-au oferit în timpul Euro. Indiferent de nivelul meu, voi da întotdeauna tot ce am mai bun pentru Portugalia”, a declarat Pepe.

Pepe s-a născut în Brazilia, dar joacă pentru Portugalia din 2007.

Ambii jucători au fost o prezenţă obişnuită în echipa Portugaliei de-a lungul turneului, Ronaldo, în vârstă de 39 de ani, jucând fiecare minut atât al victoriei la loviturile de departajare în faţa Sloveniei în optimi, cât şi al înfrângerii la penaltiuri în faţa Franţei în sferturile de finală.

Pepe a intrat, de asemenea, în istorie la acest turneu, devenind cel mai în vârstă jucător din istoria Campionatului European, la vârsta de 41 de ani.

Cei doi s-au îmbrăţişat lung pe teren după înfrângerea de vineri, Pepe fiind în lacrimi în timp ce Ronaldo îl consola.

