"Dragonul" e gata de luptă. Radu Drăgușin, mesaj categoric înaintea meciului cu Olanda: "O să dăm totul pe teren"

"Suntem foarte fericiți, mândri, să fim în această ipostază, calificați de pe primul loc în grupe. Bucuria pe care am adus-o românilor cred că este cel mai mare sentiment de mândrie pe care l-am simțit până acum și în continuare sper să îi facem mândri și bucuroși", a declarat, pentru FRF TV, Radu Drăgușin.

Fotbalistul român a mărturisit că performanța de la EURO 2024 a venit după "un parcurs foarte greu și lung. Drumul nostru nu a plecat de acum o lună, nici de acum trei luni. A plecat de aproape doi ani în care am reușit să producem un grup prin care am adus aceste rezultate. Cu atât mai mult victoria este și mai dulce".

Întrebat dacă tricolorii și-au pus vreun moment problema că nu vor reuși să treacă de grupe la EURO 2024, fundașul central de la Tottenham Hotspur a răspuns: "Nu! Ce puțin eu, niciodată. Am avut și am cea mai mare încredere în colegii mei, iar mai ales după primul meci, 3-0 împotriva Ucrainei, dimpotrivă, încrederea noastră a căpătat cote și mai mari. Am conformat lucrul acesta, că avem încredere și că orice este posibil".

Radu Drăgușin a dat asigurări că echipa noastră națională nu are de gând să se oprească în optimile de finală la EURO 2024: "Sperăm să purtăm drapelul cât mai sus în această competiție. Sper ca prin acest Campionat European, pe viitor, oamenii să recunoască mai mult talentul și munca românilor și să înțeleagă că putem să ne batem cu oricine de la egal la egal".

"Este cel mai frumos sentiment când lumea nu se așteaptă la nimic de la tine și îi surprinzi cu puterea și cu ambiția ta. Oamenii, de la început, nu au crezut. Toți ne dădeau pe locul 4. Victoria este și mai dulce, când le dai peste nas tuturor", a mai spus acesta.

Drăgușin a mai afirmat că actualei echipe naționale de fotbal a României i se potrivește de minune porecla "Generația de Suflet": "Ne regăsim în definiția de 'Generația de Suflet'. Absolut fiecare, de la primul până la ultimul, își pune și ultima picătură de dăruire și de ambiție pe care o are și se pune în slujba echipei pentru a atinge aceste rezultate".

Care este cheia succesului la meciul România - Olanda

Referitor la meciul cu Olanda din optimile de finală ale EURO 2024, Radu Drăgușin a spus: "Cine o să-și dorească mai mult, cine o să aibă mai multă ambiție, cine o să aibă o coeziune mai bună de echipă, cine o să aibă încredere mai multă în coechipieri, atunci acela o să meargă mai departe".

"Noi o să mergem cu aceeași mentalitate și ambiție ca până acum. O să dăm totul pe teren și la finalul meciului vom fi liniștiți cu ideea că am lăsat totul pe teren, indiferent de rezultat", a subliniat internaționalul român.

Întrebat cum ar vrea să se scrie următorul capitol al acestei povești de la EURO 2024, Drăgușin a răspuns: "Să continuăm în 'sferturi', cu siguranță".

Meciul România - Olanda se va disputa, marți, de la ora 19:00, la Munchen, în optimile de finală ale EURO 2024. Partida va fi transmisă în direct de PRO TV și VOYO.

Urmărește Știrile PRO TV pe canalul de social media preferat: