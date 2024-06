Rațiu, promisiune după ce România s-a calificat în "optimi" la EURO 2024: "O să tragem cât mai tare ca să fie doar începutul"

În ultimul meci pe care l-au disputat în Grupa E, "tricolorii" au remizat, la Frankfurt, în compania Slovaciei, scor 1-1.

La finalul partidei, Andrei Rațiu le-a făcut fanilor o promisiune incredibilă: "O să tragem cât mai tare ca să fie doar începutul".

"Am tras de noi și am făcut egalul care ne-a dus pe primul loc. Dinaintea meciului știam că trebuie să luptăm cu orice și oricine ca să ne atingem scopul. Nu ne-a interesat că adversarii erau duri sau că ploua sau că terenul era prost. Este și pentru suporteri și o să tragem cât mai tare ca să fie doar începutul. Este bucurie și orice adversar ar veni e bun pentru că am trecut de grupe", a declarat, la PRO TV, Andrei Rațiu.

În optimile de finală ale EURO 2024, România va întâlni Olanda sau Slovenia.

