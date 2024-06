„Așteptam de 24 de ani această victorie”. Calificarea naționalei s-a sărbătorit cu cântece și emoție în Piața Universității

La Frankfurt, pe o ploaie torențială și un vânt puternic, jucătorii Generației de suflet au împlinit visul a milioane de români. Naționala nu mai ajuns de 24 de ani în optimile unui turneu final.

În București, a fost euforie în Piața Universității.

După meciul decisiv din grupe, românii au sărbătorit calificarea într-un singur glas.

„Am fost acasă și cum s-a terminat meciul, am urcat în metrou și am venit în piață. Să sărbătorim victoria României. Cu multe emoții ne-am uitat, am trăit fiecare clipă, ne bucurăm că ne-am calificat, sperăm să picăm cu echipă bună mai departe și să mergem și în sferturi.”

„O victorie istorică, așteptam de 24 de ani această victorie, Româniaaaa!”

„Este frumos să revăd ceea ce au trăit părinții mei, să revăd acuma, foarte frumos.”

Cu atâtea emoţii, nu mai e loc pentru somn.

„Ultimele 5 minute au fost cele mai tensionate, au atacat cum au putut, dar ne-am apărat.

Șutul ăla al lui Drăguș care a lovit bara din spate prima dată am crezut că e gol.

Mai dormiți în noaptea asta?

Nu, nu mai dorm. Hai, România!”

„De când nu v-ați mai bucurat așa?

Din 94, când era Hagi acolo. Eu am prins și generația aia. Ceva deosebit. Ne dă speranțe, au motivație și încearcă să tragă cât mai mult.”

Și străinii s-au bucurat cu noi.

Turist francez: „O echipă foarte frumoasă! Meritați deplin! Drăguș, Marin au jucat la Standard de Liège.”

Centrul Capitalei a devenit o focar de emoţie încă de la ora 19, când a început meciul.

Golul care ne-a adus calificarea a declanşat o explozie de bucurie la ecranul imens amplasat lângă Ateneu.

Şi în centrul vechi, tensiunea a fost la cote maxime.

„Sunt emoții foarte mari pentru că așteptăm momentul ăsta de vreo 20 și ceva de ani.”

