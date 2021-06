Medicul echipei Tottenham, care l-a avut sub observaţie pe Eriksen: Jucătorul a suferit probabil un stop cardiac

Christian Eriksen a suferit probabil un stop cardiac, dar a avut o recuperare remarcabilă, potrivit fostului său cardiolog de la Tottenham Hotspur.

După ce şi-a început cariera profesionistă la Ajax Amsterdam, Eriksen a evoluat între 2013 şi 2020 la Tottenham, înainte de a fi transferat de Inter Milano, în ianuarie 2020, scrie News.ro.

Profesorul Sanjay Sharma, care l-a supus pe fostul mijlocaş al echipei Tottenham la teste anuale între 2013 şi 2019, a spus că Eriksen nu are o istorie cunoscută de probleme cardiace, dar a precizat că niciun test nu este infailibil.

El a afirmat că vedeta din Danemarca, în vârstă de 29 de ani, pare să se fi recuperat "foarte repede", având în vedere informaţiile că inima lui s-a oprit timp de cinci minute.

"Dacă i-au făcut CPR agresiv (n.r. - resuscitare cardiopulmonară] şi dacă au trebuit să folosească un defibrilator, aş numi asta un stop cardiac primar ca urmare a inimii care intră într-un ritm rău. Ceea ce am văzut a fost că s-a îndreptat spre minge, şi-a pierdut echilibrul - în mod clar în acel moment ceva a mers teribil de rău - a căzut pe teren şi a devenit inconştient”, a declarat profesorul Sharma pentru The Mail on Sunday.

El a afirmat că perioada scurtă de inconştienţă a fost probabil rezultatul lipsei de oxigen la creier, adăugând: "Timpul trecut din momentul în care ai lovit pământul până în momentul în care ţi-au făcut ca inima să bată din nou este cunoscut sub numele de <downtime> (n.r. - perioadă de inactivitate). Cu cât timpul de oprire este mai lung, cu atât perspectivele sunt mai proaste. La fiecare minut în care nu te recuperează, dacă nu ai CPR bun, şansa de a supravieţui scade cu aproximativ şapte la sută. În mod normal, în cazul cuiva care a avut un timp de oprire de cinci sau şase minute, dacă îl recuperează, el este atât de rău încât trebuie să fie ventilat, cu un tub care coboară pe gât, ajutându-l să respire. Dar amintiţi-vă, Eriksen este un bărbat foarte tânăr. El nu este ca persoanele în vârstă care au un stop cardiac. Acesta este un tip cu o circulaţie fantastică".

Profesorul Sharma a explicat că resucitarea cardiopulmonară menţine fluxul de sânge - şi, prin urmare, oxigenul - care curge către organele vitale, în special creierul, în timp ce inima nu poate pompa. Defibrilatorul este utilizat pentru a reporni inima.

Sanjay Sharma, cardiolog consultant pentru organizaţia caritabilă Cardiac Risk In The Young, a declarat că a efectuat electrocardiograme anuale (ECG sau EKG) şi verificări cu ultrasunete pentru Eriksen, în timpul petrecut de acesta la Tottenham, pentru a căuta anomalii. Fotbalistul, care joacă acum pentru echipa italiană Inter Milan, a fost supus şi "testelor de efort maxim” pentru a descoperi orice afecţiune, cum ar fi problemele ereditare ale muşchilor cardiaci şi anomalii în semnalul electric al inimii.

"Din ziua în care a semnat, a fost treaba mea să-l consult şi l-am testat în fiecare an. Deci, cu siguranţă, testele sale până în 2019 au fost complet normale, fără nicio problemă cardiacă evidentă. În fiecare an a fost testat. Pot garanta asta pentru că am făcut testele", a precizat cardiologul.

Când a auzit că Eriksen s-a prăbuşit, Sharma a revăzut imediat rezultatele testelor jucătorului: "M-am gândit: <O, Doamne? Există ceva acolo pe care nu l-am văzut?> Dar m-am uitat la toate rezultatele testelor şi totul a arătat perfect."

El crede că este posibil ca Eriksen să fi căpătat o problemă "tăcută" la inimă de la plecarea lui de la Tottenham, în ianuarie 2020, deşi noul lui club, Inter Milano, ar fi trebuit să efectueze controale similare.

"Evident că există Covid. Este posibil ca unii fotbalişti să fi avut o infecţie subclinică bolii Covid, care ar fi putut duce la urme pe inimă”, a mai spus prof. Sharma.

Însă, potrivit medicului clubului Inter, Piero Volpi, Eriksen nu a fost diagnosticat niciodată cu boala Covid-19, asociată coronavirusului.

Jucătorul danez Christian Eriksen, în vârstă de 29 de ani, a căzut pe teren şi a avut nevoie de minute în şir de resuscitare, sâmbătă, la meciul cu Finlanda, de pe Stadionul Parken din Copenhaga, din Grupa B de la Euro-2020.