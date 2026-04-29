Poliţia Capitalei informează că miercuri, 29 aprilie, în jurul orei 07.50, Secţia 10 Poliţie a fost sesizată, prin apel 112, că la o adresă din Sectorul 3 s-ar afla o persoană, ce pare a fi spânzurată, în exteriorul imobilului.

Potrivit sursei citate, pliţiştii care s-au deplasat de urgenţă la adresa indicată au constatat că aspectele sesizate se confirmă, persoana în cauză fiind o femeie, în vârstă de aproximativ 42 de ani, care se afla spânzurată de unitatea exterioară de aer condiţionat, situată la etajul doi al locuinţei.

Din primele verificări, s-a stabilit că femeia s-ar fi aflat singură în imobil, uşa de acces fiind închisă, asigurată.

La acest moment, activităţile sunt în dinamică.

Trupul neînsufleţit va fi transportat la Institutul Naţional de Medicină Legală, în vederea efectuării autopsiei.

Cercetările au fost preluate de Parchetul de pe lângă Tribunalul Bucureşti, în colaborare cu Serviciul Omoruri, pentru a stabili cu exactitate împrejurările în care a avut loc tragicul eveniment.

„Având în vedere natura cazului, atragem atenţia asupra faptului că prezentarea detaliată a unor astfel de situaţii poate avea un impact negativ asupra persoanelor vulnerabile. Specialiştii subliniază că expunerea repetată la astfel de informaţii poate creşte riscul de comportamente similare”, precizează Poliţia Capitalei.

Poliţiştii recomandă „tratarea cu responsabilitate a acestor subiecte” şi încurajează persoanele care se confruntă cu dificultăţi emoţionale să solicite sprijin de specialitate sau să apeleze la persoane de încredere.