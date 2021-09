Trenduri in e-commerce și soluții privind plățile online cu Elena Gheorghe, Country Manager PayU România

Cum a evoluat în pandemie e-commerce-ul și ce soluții s-au dezvoltat cu privire la plățile online, cu Elena Gheorghe, responsabilă de implementarea de noi metode şi modele de business cu 14 instituţii financiare din România, Ungaria şi Bulgaria.

Acesta este subiectul pe care Andrei Radu – CEO GPeC și prezentator ePlan by Stirileprotv.ro și Elena Gheorghe, Country Manager PayU România, l-au dezbătut în cadrul ePlan by Stirileprotv.ro.



Andrei Radu: Cum s-au schimbat lucrurile în pandemie și ce s-a păstrat de atunci, în tendințele de dezvoltare de piata în momentul de față?

Elena Gheorghe: "În pandemie, atât cumpărătorii cât și comercianții s-au trezit că vor trebui să facă cumpărături online, astfel cumpăratorii au văzut și au experimentat ca totul este așa de simplu, iar comercianții au constatat că trebuie să fie pregătiți cu un întreg proces online, ca să servească nevoile."

Andrei Radu: Cât de mult s-a păstrat din trendul de a vedea că e simplu să comanzi online?

Elena Gheorghe: "S-a păstrat, au venit și noi verticale. Oamenii au constatat că este destul de ușor să cumperi, iar produsele sunt de calitate superioară. Este comod. Oamenii au înțeles că își pot utiliza timpul mult mai eficient și că există online-ul."

Andrei Radu: Care a fost bilanțul pentru 2020, din punctul vostru de vedere? La ce ne așteptăm pentru anul acesta?

Elena Gheorghe: "Noi am văzut că piața de e-commerce, din punctul nostru de vedere, am văzut o creștere undeva în jur de 7 miliarde de euro, o creștere anuală de 36%, iar din perspectiva plății online aceasta a înregistrat o creștere de 50%. Acum, din perspectiva acestei creșteri, și în anii precedenți am avut creșteri, însă pentru anul acesta, după acest boom din 2020, ne așteptăm la creștere de 15%, ne așteptăm să vedem 8 miliarde de euro."

Andrei Radu: Care este motivul pentru care crezi că această creștere este mai ponderată?

Elena Gheorghe: "Noi am avut creșteri anuale în ulimii 2,3 ani în jur de 30%, anul trecut mai mult. Să nu uităm de verticale care au fost afectate de pandemie: travel, servicii de taximetrie, pentru că lumea nu a ieșit prea mult afară, iar travel destul de mare ponderea. Dacă ar fi să nu luăm în calcul și aceste verticale, creșterea este și mai mare, pe fondul acestei creșteri, nu putem să venim cu încă un an cu creștere de 30%."

Andrei Radu: Creșterile acestea, din ultimii ani, ce ne spun despre maturitatea pieței de e-commerce din România?

Elena Gheorghe: "Dacă comparăm cu alte țări, spațiul de creștere este destul de mare. Avem verticale unde ponderea este destul de mică. Potențial există, din perspectiva mea."

Andrei Radu: Care sunt principalele tipuri de produse pe care le comandă românii, online?

Elena Gheorghe: "Categoria de produse, în continuare, Marketplace, IT and C, Fashion, Home and Deco și Utilitățile. Ele au avut creștere considerabilă anul trecut. Anul ăsta vedem o creștere de 10-12 la sută, Fashion este un driver al e-commerce, cu o creștere de 20% și utilități, 20 %."

Categoria "Fashion" s-ar putea să detroneze zona de IT and C

Andrei Radu: Cât cheltuiesc românii în medie, pe an, pentru shoppingul online?

Elena Gheorghe: "Undeva în jur de 308 dolari anul acesta, față de 282 anul precedent. Oricum, graficul era unul ascendent."

Andrei Radu: România era de ani buni o țară a cash-ului. Ce s-a întâmplat odată cu schimbarea asta, cu pandemia, și în ce măsura s-a păstrat trendul?

Elena Gheorghe: "Anul trecut, din analiza pe care am facut-o, rata de penetrare a cardului era undeva de 36%, a crescut cu 50% față de 2019, anul acesta estimăm o creștere de 20-25% și rata de penetrare de 38-39%."

Companiile din afară atacă piața românească

Andrei Radu: Apropo de cross-border, cum vedeți lucrul acesta? Au mai evoluat lucrurile? Care crezi că sunt temerile și ce ați recomanda comercianților români?

Elena Gheorghe: "Este o piață la nivelul trilioanelor, noi am avut un mesaj, unul dintre ele este de a veni către noi pentru piața de plăți online, noi putem să te ajutăm să te duci în mai multe țări, peste 400 metode de plată la care să ai acces. Vin comercianți din alte țări care au experiență și au și tool-uri. Își fac renume și în momentul acela îți atacă și verticala ta. Cross-border nu doar te ajută să te exitinzi, ci și să capeți și experiență cum să-ți gestionezi business-ul."

Elena crede că toți cei care doresc să activeze în acest domeniu, dacă își fac bine temele, vor constata că există soluții pentru orice

Elena Gheorghe: "Pentru fashion există potențial de a crește și în alte țări, recomand!"

Andrei Radu: Cum stăm din punct de vedere al tranzacțiilor? Câte tranzacții se finalizează de pe device-urile mobile vs desktop?

Elena Gheorghe: "Noi am lansat Google Pay, din acest motiv multe din tranzacțiile cu cardul pleacă de pe mobile. Nu toți au mobil. Am dat statistici în 2019, vorbim de tranzacții de pe mobil, de 63%. Este și mai facil. Recomandăm să-și optimizeze experiența pe mobil."

Andrei Radu: Să vorbim de Black Friday. Ce așteptări aveți din partea evenimentului în sine?

Elena Gheorghe: "Cu siguranță creșteri vor fi. Estimarea noastră va fi de creștere de 10-12 la sută. Ce am observat este că, anul precedent, acest Black Friday s-a întins pe întreaga săptămână și ne așteptăm ca anul acesta să fie la fel."

Un gând de final de la Elena Gheorghe

Elena Gheorghe: "Comercianții să facă focus de partea de retur. Ei investesc să achiziționeze clientul. Ne uitam la plată etc. La partea de retur a produselor și a banilor încă suntem deficitari și perspectiva asta se pierde și se pierd clienți care au fost achiziționați inițial. Avem foarte puține magazine online care au focus pe acest proces și trebuie să existe în focus și acest flow. Pentru acest flow am lansat Instant Money Back care, în mod particular, în maxim 30 de minute de când a fost confirmat returul produsului, ai banii în cont. Returnare rapidă și experiența este wow!"

Emisiune susțiută de eMAG.