Trenduri È™i informaÈ›ii despre industria de food and fast delivery cu Alin È˜erban, CEO tazz by eMAG

Cum a evoluat piața de food delivery în România în ultimii ani și mai ales cum a schimbat pandemia lucrurile.

Acesta este subiectul pe care Andrei Radu – CEO GPeC și prezentator ePlan by Stirileprotv.ro și Alin Șerban, CEO tazz by eMAG, l-au dezbătut în cadrul ePlan by Stirileprotv.ro.

“2019 piața de food delivery practic se forma. Deși erau jucători în piața din România, chiar și în piața internațională lucrurile erau într-o fază incipientă. Erau niște jucători foarte mari și toată lumea se uită cu mare interes aici. De ce? Pentru că în principal oamenii până atunci erau obișnuiți cu partea de ecomm, în care se comandau produse, de obicei, electro IT care îți veneau next day sau în câteva zile. Piață de food delivery la nivel internațional s-a schimbat cu cel puțin un an înainte de a veni pandemia, când oamenii au realizat că în câteva minute pot să își rezolve necesități foarte rapide atât din punct de vedere al mâncării, cât și alte lucruri”, a spus Alin Șerban.

Acesta a punctat că piața a crescut foarte mult în 2019, dar în 2020 odată cu pandemia a fost explozia.

“La nivel internațional penetrarea food delivery în tot onlineul este undeva la 20-25% în țările civilizate, gen UK. În România suntem într-o fază în care suntem la 10%. Mai e foarte mult loc de creștere. Și asta după pandemie”, a precizat el.

Piața de food delivery din România este o piață într-o continuă creștere, consideră Alin Șerban.

“Vorbim mult peste double digit ca și creștere. La noi, rezultatele sunt mult mai mari că e ușor să crești de la mic la mare, dar acum noi vrem să creștem de la mare la foarte mare. Sunt jucători internaționali foarte buni și noi suntem un player local care împreună cu know-how-ul eMag și tehnologia pe care o avem împreună facem față cu brio și chiar putem să creștem”, a punctat el.

Alin Șerban a dat mai multe detalii despre evoluția tazz din ultimii ani.

“Noi în septembrie 2019, când am făcut parteneriatul cu eMag aveam în plan să dezvoltăm toate lucrurile în doi-trei ani, ce s-a întâmplat în 17 aprilie 2020 când am făcut rebranding ne-a dat un bust de 2-3 ani. Atât de mult au evoluat lucrurile”, a mai spus șeful tazz.