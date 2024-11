Primele evenimente de la GPeC 2025 - ediția de 20 de ani- au fost anunțate: Școala de Iarnă, GPeC Proficiency și GPeC SUMMIT

Înscrierile au pornit, iar toate detaliile sunt disponibile pe www.GPeC.ro.

Cursuri intensive de E-Commerce și Digital Marketing cu traineri internaționali și români la Școala de Iarnă GPeC Online 5-8 Februarie 2025

Primul eveniment anunțat este Școala de Iarnă – seria de cursuri intensive de E-Commerce și Digital Marketing care se va desfășura exclusiv online pe Zoom, în perioada 5-8 februarie 2025. Primii traineri internaționali și români, precum și subiectele cursurilor au fost anunțate:

§ Dennis Yu - Mastering SEO with ChatGPT: A Practical Guide for E-Commerce

§ Talia Wolf - How to drive more conversions with a customer-first CRO strategy that actually works

§ Nancy Harhut - New ways to increase e-mail Open and Click-Through Rates

§ Adam Pearce - Post purchase journey of customers

§ Vlad Niță - Cum îți crești vânzările folosind funnel-uri dedicate pentru produsele best seller în Meta Ads

§ Andrei Radu - UX & Marketing Tips pentru magazinele online

§ Raluca Radu - Mixul de Marketing: Google, Meta & YouTube Ads

§ Dragoş Smeu - Google Ads

§ Valentin Radu - Customer Lifetime Value

§ Horia Neagu - Dincolo de SEO: Ghid de supravieţuire în epoca A.I.

§ Bogdan Manolea - Aspecte juridice esențiale pentru e-commerce în 2025 & beyond

§ Adrian Zamfira (Digitus) - Cum știi de câți bani ai nevoie pentru magazinul tău online în 2025? & De ce dau faliment unele magazine online? (Profit vs. Cash Flow)

Cursurile vor fi susținute timp de 4 zile, de dimineața până seara, exclusiv online pe Zoom astfel încât să poată fi accesate de oriunde. Nivelul cursurilor este intermediar, iar participanții vor avea acces atât la sesiunile live din perioada 5-8 februarie 2025 precum și la înregistrările video ale cursurilor pentru aprofundarea ulterioară a cunoștințelor.

Până pe 30 noiembrie 2024, costul este de doar 319 EUR + TVA/persoană (redus de la 349 de euro), iar toate detaliile și înscrierile sunt disponibile pe site-ul GPeC aici: https://www.gpec.ro/scoala-de-iarna-gpec/

GPeC Proficiency 2025 – programul de auditare, consultanță și optimizare a magazinelor online cu scopul creșterii afacerii

Magazinele online care se înscriu în programul GPeC Proficiency sunt auditate prin peste 200 de criterii de evaluare (User Experience, Marketing Online, SEO, Security, E-Mail Marketing, Conținut & Prezență în Social Media, Juridic, Mystery Shopping) și primesc un raport complet conținând punctaje și explicații pentru fiecare criteriu, astfel încât să știe exact unde stau bine și unde au de făcut optimizări.

În plus, raportul de evaluare este dezbătut în sesiuni private cu auditorii pentru a primi recomandări avizate de îmbunătățire și consultanță de specialitate. În programul GPeC Proficiency sunt 30 de auditori – unii dintre cei mai buni specialiși în E-Commerce & Digital Marketing din România.

Scopul GPeC Proficiency este de a contribui la optimizarea magazinelor online pentru a-și crește rata de conversie, vânzările și afacerea.

Înscrierile la GPeC Proficiency pornesc de la 509 EUR + TVA pentru întreg programul care se derulează în perioada aprilie – octombrie 2025, iar detaliile sunt disponibile pe site-ul GPeC: https://www.gpec.ro/gpec-e-commerce-proficiency/

Cei mai buni speakeri din istoria GPeC vin la GPeC SUMMIT pe 26-27 Mai 2025

GPeC SUMMIT 26-27 Mai marchează 20 de ani de GPeC, iar organizatorii au pregătit o ediție specială cu unii dintre cei mai apreciați speakeri internaționali din istoria evenimentului și nu numai. Primii speakeri internaționali au fost deja anunțați, urmând ca lista lor să crească:

§ Mark Schaefer - World's Leading Marketing Futurists & Bestselling Author

§ Andy Crestodina - Top 3 Influencers in Content Marketing, potrivit SEMrush

§ Mike King - SEO, Content Strategy & A.I. Expert

§ Karl Gilis - Top 3 Most Influential CRO-Experts in the World

Pe 26 Mai, Andy Crestodina va susține un Masterclass de Content Marketing & Lead Generation, iar pe 27 Mai are loc Conferința GPeC & Expo reunind peste 800 de participanți C-Level din rândul celor mai importante companii din Retail, E-Commerce și Digital Marketing.

Biletele pentru GPeC SUMMIT pornesc de la 89 EUR + TVA / persoană, iar până pe 31 martie 2025 organizatorii asigură 100% rambursarea costului biletului în cazul în care posesorul nu mai poate participa. Evenimentul are loc în București, iar detaliile și înscrierile sunt disponibile pe site-ul GPeC aici: https://www.gpec.ro/gpec-summit-mai/

Urmărește Știrile PRO TV pe canalul de social media preferat: