ePlan: Boom-ul vânzărilor din pandemie în online s-a menținut și după deschiderea magazinelor fizice. Care este ponderea

Tudor Manea, CEO Emag, are 15 ani de experiență în cadrul companiei, a fost directorul general timp de șase ani, iar din primăvara anului trecut este CEO. Creșterile cifrelor de vânzări au fost raportate și imediat după pandemie, a explicat el.

Andrei Radu, CEO and founder GPeC: Tudor, data trecută când am stat de vorbă, era înainte de Black Friday, au trecut sărbătorile de atunci, dar n-am apucat să vorbim despre ce a însemnat întregul sector de ecommerce din România în 2021, cum au evoluat lucrurile anul trecut?

Tudor Manea, CEO Emag: „2021 a venit după un 2020 cu o accelerare foarte mare în zona de ecommerce, a fost o accelerare forțată, foarte mulți clienți au venit și au comandat pentru prima oară din ecommerce, îmi aduc aminte cel puțin la noi, în aprilie 2020, noi am avut mai mulți clienți decât am avut în noiembrie 2019, când la noi în noiembrie este Black Friday și, tradițional, atunci sunt cei mai mulți clienți care vin și încearcă ecommerce pentru prima oară. În 2020 a fost un trail foarte mare de ecommerce iar în 2021, ce fenomen am văzut, a fost că oamenii au venit și au cumpărat din foarte multe categorii, adică nu au venit la fel de mulți oameni noi în ecommerce, dar cei care au făcut trail au avut un serviciu bun în 2020 și au început să cumpere din ce în ce mai mult. Astfel, la nivelul anului, cred că am văzut și niște cifre oficiale, creșterea cred că a fost undeva la 10%, adică de la 5.6 miliarde de euro în 2020 la 6,2 în 2021. A fost o creștere bună, venită foarte mult din acest usage mult mai mare, oamenii au cumpărat categorii diverse.”

Andrei Radu, CEO and founder GPeC: În 2020 a fost boomul datorat pandemiei. Mulți se întrebau, să-mi spui care e părerea ta, dacă această creștere spectaculoasă o să se și păstreze din punctul de vedere al celor care au intrat pentru prima dată pe internet și au comandat online, cumva forțați de împrejurări, dacă aveți cumva așa, un overview, au continuat să comande chiar și după ce mall-urile s-au deschis?

Tudor Manea, CEO Emag: „Da, cel puțin cum se vede de la noi, numărul de clienți activi și clienți noi a fost mai mare în 2021 față de 2020, căci a fost o creștere și în număr de clienți, dar creșterea cea mai însemnată în 2021 a venit din frecvența de cumpărare (...) Creșterea cea mai mare a fost din frecvența de cumpărare și numărul de produse cumpărate. Noi ne uităm intern la numărul de clienți care cumpără din 30 de categorii diferite, și acest număr a crescut cu 70% în 2021, oamenii s-au dus și au cumpărat din foarte multe categorii”.

