Topul căutărilor amuzante pe eMAG în 2021: Șmecherometrul și cum românii au confundat magazinul online cu motorul de căutare

Topul căutărilor amuzante pe eMAG în 2021 a însemnat și altceva față de ce căutau românii pe site-ul unui magazin.

Topul căutărilor amuzante pe eMAG în 2021. Evident, căutările funny s-au raportat la cele „serioase”, adică gadgeturi, telefoane, televizoare, electrocasnice sau chiar produse alimentare, toate aflate în oferta magazinului online și a partenerilor.

Iată doar o mică parte dintre cele mai originale căutări de pe eMAG din 2021.

Emag le-a strâns pe toate și le-a grupat pe categorii amuzante, potrivit unui comunicat al retailerului

Supradoză de imaginație

• set de degete pentru a juca ca sa nu iti transpire

• iepure cu tot cu mustati si cu urechi si cu codita care are oiciorus norocos pentru a castiga si eu la loto sa am bani de o nevasta ca nevasta ma bate si imi ia baniiii

• bati care se face mai mare mai mic de metal

• doresc niste chiloti de pus ca sa stea burta stransa

• cartofi prajiti pe luna precum salariu' lu' parlam

• coduri pe care le pui pe fortnite ca sa iei skinur

• costun de silicon care face sa para ca ai muschi

Întrebam și eu…

• distanta rutiera bucuresti rasuceni

• buna ziua, caut un capac pentru spalatorul de far dreapata la un skoda superb din 2013,

am tot cautat pe net dar nu gasesc pentru partea dreapta, ma puteti ajuta?

• ce prefix are jud CALARASI

• google vremea bacau

• casa vanzare in com scoarta

It’s complicated

• tigaie in care sa poti gati cand nu vrea nevasta

• haideti va rog io ma asteapta nevastamea

• vreau sa imi spioneze sotul daca are amanta ce microfon gasesc sa il cos in haina

• barbatul care si-a confumdat nevasta cu ppoezia

• nevasta pentru fiul meu, vlad

• lenjerie pat matrimonial fcsb

• boluri apa pentru caini cu urechi lungi

Cum nu aveți?!

• prezervative cu sarmale

• bataie

• broaste de balta

• masa gravitationala

• fraier electric

• smecherometru

• fraiera transparenta

• miros incaltamninte

• foloweri pe tiktok

• robot de facut mujdei

• stimulator pinguin

Încercarea moarte n-are

• duh din lampa emag genius

• foamee

• chestie care pui telefonul cand faci tiktokuri

• piscina dezumflabila pentru aia mici care sa se umfle singura si care sa fie mai mare decat ei

• nevasta donvlabila

• hrana pentru pisici ca sa le fac mai grase

• prezervativ cu tepi

• salamuri carnati sunca si carne

• ring for sex genius

Greu de descifrat, greu de livrat

• masina galbena care se deschide usile

• aparat de ce nu tuja ca sa nu cada ca sa fac unghi

• si diuri cu manele

• virginia sicrit

• maus ped pe toata masa

• geanta mica de pile naturala care se pride la cure

• masajuscator de paraparat de tuns contura

Căutări fără număr

• tablou traforat cu rama - urs si munti, bossulica

• sevaliera dinnaur cu boss

• transporturi star os boss

• spray anti vrajeala

• brichete smechere de aprins tigari

• ceasuri care se aprinde noaptea de barbati smecher

• samsung din ala smecher care se indoaie

• sandvici smecher

• plicuri pisica jmecherw

• geci fara maneci smechere

• ba ce smecher e

• vreau o duba neagra smechera ca al lui nea dorele

• cagule de smecher

• ochelari de soare panarame

• breloc in forma de aparat de pacanea

• sidiu muzica manele jean de la craiova

• primarul new yorkukui danseaza pe manele

Ușor confuz?

• ce sa vreau de ziua mea

• ce sa mai imi cumpar

• ce sa mai fumez azi

• nu stiu ce imi trebuie dati imi trebuie masini de copiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiii

Nu mă interesează nimic

• sunt mecanic nu-mi spune cum sa-mi fac eu treaba

• nu vreau sa ma spal

• lasa vrajala

Dileme existențiale

• cum sa iti dai seama ce ai fost in viata anterioara

• cum sa iti enervezi iubitul

• ce sa faci daca ai inchis cheia in masina

• cum sa fii jmeker?

• cum sa devin doctorita vreau doctorita

• carte cum sa faci sa nu citasti dar sa iti note bune

• cum sa nu mori carte bucate

• cum sa platesc onlain la oriflame

• an ce sa pui lucrurile pentru o fata

Matrimoniale

• emag baiat dragut care sa se poarte frumos

• scaune de birou de fete de 350 care sa nu deoaseasca

• jucarie reversibila din plus caracatita cu 2 fete pentru reprezentarea sentimentelor xxl

• papuci de casa porno

• nevasta

Bucurie la cutie

• stut pentru butoi livrat la easybox

• viagra easybox

• stomatologie easybox

• de unde stiu care este casuta mea easybox emag

• mouse cu easybox

• lucruri prin easy box

Top 10 căutări eMAG 2021

• iphone 12

• iphone 11

• samsung

• iphone

• laptop

• placa video

• l'oreal paradise

• căști

• lustra

• telefon