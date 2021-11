Bogdan Axinia, Managing Director eMAG Ventures, despre programe de investiții pentru companiile de tehnologie

Ce înseamnă venture capital și ce programe de investiții pentru companiile de tehnologie există.

Acesta este subiectul pe care Andrei Radu – CEO GPeC și prezentator ePlan by Stirileprotv.ro și Bogdan Axinia, Managing Director eMAG Ventures, l-au dezbătut în cadrul ePlan by Stirileprotv.ro.

“Venture capital înseamnă companii care investesc în start-upuri și sunt de mai mare risc. Venture vine de la adventure. Pentru că riscul de a pierde toți banii investiți este mai mare, nu sunt companii mature în piață, se pleacă de la o idee, se poate investi doar într-o idee. Investesc sume relativ mici în idee și în om, e la feeling, ei reprezintă baza sistemului. Apoi pe măsură ce companiile se maturizează există diferite stadii și aici intervin firmele de ventures capital, care asta fac, caută companii la început de drum, investesc în ele și speră să obțină rezultate foarte mari. În general, pentru că există riscul asta mare, de aici vine ventures”, a explicat Bogdan Axinia, Managing Director eMAG Ventures.

Asta a făcut și eMAG în ultimii ani.

“eMAG investește de ceva ani, de mai bine de 10 ani, în alte companii. A făcut-o mai încet la început, primele investiții au fost două spin-off-uri care s-au dezlipit și am creat companiile respective, Depanero și Conversion. Apoi, am început să investim mai mult și mai activ în alte companii și am văzut ce succes avem. Am investit acum 4 ani în Sameday, acum 2 ani într-o companie mică din Timișoara care se chema Eu ce mănânc, acum este tazz, prezent în toată România și care a crescut extrem de frumos”, a mai spus Axinia.

El a explicat ce aduce o companie de venture capital, oferind spre exemplu Sameday, o astfel de companie în care s-a investit în acest fel.

“Atunci când ne punem alături de o echipă foarte dedicată, noi aducem toate cunoștințele, tot know how-ul pe care l-am acumulat în cei 20 de ani de când suntem în România și în piețele din jurul nostru, alături de tehnologie în care credem am văzut cât de repede pot crește aceste businessuri. De exemplu, Sameday când am început noi făcea în jur de 1.500-2.000 de comenzi pe zi, acum ajunge la 200.000-300.000 de comenzi. Se văd peste tot Easybox-urile pe care le-a construit Sameday”, a mai spus Bogdan Axinia, Managing Director eMAG Ventures.

Bogdan Axinia a vorbit și despre investiția în Flip.ro, un site pe care pot fi vândute telefoane vechi, altfel față de o platformă obișnuită de vânzări, și cum au ajuns să aibă încredere în produs.

"Ei au găsit o durere a clientului și au adresat-o într-un mod foarte la obiect. Cu toții avem telefoane vechi prin sertare și nu le vindem din motiv că e dificil, în sensul că îl pui pe un site de anunțuri, dar e mai greu. Presupune să te întâlneșți cu cineva într-un anumit loc din oraș, e destul de local. Pe partea cealaltă erau clienți care spuneau că și ar cumpără un telefon mai vechi, dar 'am garanție? Îl pot redurna dacă nu îmi place?' Ei au văzut această problemă și au spus: 'uite, noi îți facem o evaluare online a cât am putea să îți dăm, vine la noi, îl verificăm, dacă are vreo problema, îl reparăm, tu primești banii pe telefon și noi îl vindem mai departe cu garanție și drept de retur'. Și au executat acest lucru într-un mod extraordinar de bine și clienții sunt fericiți. După ce am prezentat și am spus că am investit în Flip.ro, pe pagina mea de Facebook au fost zeci care spuneau că au folosit și că e foarte bine. Ideea e foarte simplă, de ce să nu faci niște bani vândându-ți telefonul vechi și prelungi și durata de viață a produsului", a spus Axinia.

El a precizat că au de gând să lărgească gama de produse și să se dezvolte pe plan internațional.