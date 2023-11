Românii profită și de Black Friday-ul din alte țări europene și din SUA. Își cumpără îmbrăcăminte și cadouri

Vineri este Black Friday în multe țări europene, dar și în Statele Unite, unde a și început fenomenul celor mai mari reduceri din an. Cu ochii după prețuri bune au fost și mulți români care și-au cumpărat online îmbrăcăminte și cadouri.

Multe magazine abia acum marchează perioada celor mai mari reduceri din an, după tradiția americană. Altele și-au prelungit promoțiile până la finalul lunii.

Pachete promoționale au fost afișate de site-urile de booking de companiile aeriene, magazinele de jucării, haine și încaălțăminte. Comandăm mai mult și mai des din străinătate, spun specialiștii.

Cristi Movilă, președinte ARMO: „Toată categoria de decorațiuni și tot ce ține de home and deco, electro IT, la fel e o pondere foarte mare a produselor IT și le comandăm atât produse de consum îndelungat, televizoare și așa mai departe, cât și accesorii și mici gadgeturi. Cu siguranță e mult mai accesibil să cumpărăm din alte țări, atât din punct de vedere al transportului, a devenit mult mai accesibil, mult mai ieftin, cât și din punct de vedere al serviciilor oferite de retur, garanție”.

Potrivit unui sondaj, americanii și-au pregătit, în medie, un buget de aproximativ 570 de dolari pentru Black Friday, în creștere cu 13% față de anul trecut.

Un centru comercial din California a decis să deschidă porțile cu o noapte mai devreme, la ora 8 seara.

Și 40% dintre francezii care preferă cumpărăturile online au declarat că vor face cel puțin o comandă zilele acestea.

