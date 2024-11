Singurătatea, mai periculoasă decât fumatul pentru pacienții cu diabet. Explicația surprinzătoare

Acest lucru se întâmplă deoarece singurătatea este o sursă principală de stres cronic.

Medic: „Când am devenit doctor, am observat că mulți dintre pacienții care veneau cu o infecție se confruntau, în subsidiar, cu singurătate și izolare socială. Am fost surprins să învăț două lucruri: primul, sentimentul de singurătate și izolare este foarte comun. Al doilea lucru pe care l-am realizat este că oamenii care simt că nu au nicio legătură cu ceilalți au un risc crescut de depresie și anxietate și, în final, un risc crescut de infarct și alte boli cardiovasculare.”

Tinerii se confruntă mai mult cu singurătatea decât adulții maturi.

„Dacă o persoană este bolnavă fizic, suferă, dar suferința psihică, indiferent de motiv, îndepărtează oamenii. Cum ne reorientăm societatea astfel încât să ne concentrăm pe ceea ce contează cu adevărat? Un antidot foarte bun pentru singurătate este să fim în serviciul celorlalți și al comunității noastre, în sprijinul planetei – astfel apare sentimentul de pace și ne recunoaștem valoarea pe care o avem” explică medicul.

Astfel, scade și stresul.

