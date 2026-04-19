Creierul înregistrează orice kilogram în plus și nu mai vrea să-l piardă, dacă stă mai mult pe noi. De aceea, faceți efort să dați jos rapid chiar și o jumătate de kilogram câștigată. Avem argumente.

Peste 20 de hormoni, produși în tubul digestiv, dar și în grăsime, dau creierului informații despre foame și sațietate. Toți acești hormoni dau informații greșite, odată ce există inflamație, determinată de prea mult țesut gras. Aceasta înseamnă că veți simți foame non-stop. De aceea eșuează dietele. Vedem hormonul grelină, hormonul foamei, la cote alarmante:

Dr. Antonela Burlacu, medic primar endocrinolog: „Grelina crește și ne crește apetitul și mâncăm compensator, cu sau fără voința noastră, și, pe de altă parte, pentru că tot metabolismul încetinește după ce slăbim, rata metabolismului de bază scade după cură și energia pe care o consumăm în efort scade și ea – se depun iarăși kilogramele. Am slăbit 10-15 kilograme, indiferent de metodă, ne menținem cu o sursă corectă de proteine, ca să menținem masa musculară și, pe de altă parte, să facem sport, să punem acești mușchi să facă sport.”

Sursele de proteine sunt ouăle, carnea slabă, peștele, lactatele. Acestea vă mențin masa musculară, alături de activitatea fizică. Este singurul ajutor real în complicatul sistem de informații din organism.

Dr. Antonela Burlacu, medic primar endocrinolog: „Fiecare jumătate de kilogram luat este un semnal de alarmă și trebuie să îl dau jos, pentru că, cu cât stai mai mult la o greutate, cu atât hipotalamusul tău înregistrează această greutate ca și cum ar fi a ta. Când vrei să slăbești, va fi mai greu, deci nu lăsați să stați mult cu greutate, fiecare jumătate de kilogram contează.”

Hipotalamusul din creier vă înregistrează greutatea. Și nu vrea să o piardă. Aceasta deoarece pierderea e asociată de creier cu incapacitatea de a supraviețui. De aceea, ați pus un kilogram, îl dați jos rapid și ajutați și creierul astfel să rețină doar greutatea corectă.

Mai puține calorii, în fiecare zi, înseamnă că veți pierde din masa de grăsime. Grăsimea nu se evaporă, se descompune. Trigliceridele stau în celulele grase. Dacă veți consuma mai puține calorii, se vor sparge în glicerol și acizi grași. Așa părăsesc celula. Celulele grase se dezumflă, dar nu dispar.

Celulele grase de depozit provin din așa-numitele pre-adipocite, celule normale. Acestea stau pregătite și așteaptă reîncărcarea cu grăsime.

Acad. dr. Anca Sima, Institutul de biopatologie celulară: „Odată ce ai făcut un țesut adipos, poți să-l dai înapoi cu dietă... se reduce, dar pre-adipocitele țin minte fenomenul foarte bine și, la prima ocazie, nici nu mai trebuie să faci ce ai făcut în trecut, cu memoria pe care o au încep să se înmulțească.”

Din cauza memoriei, după ce am slăbit odată, ne îngrășăm ulterior... mai repede. De aceea, ați pus un singur kilogram în plus, dați-l jos cât mai repede.