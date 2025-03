Legătura nebănuită dintre alimentație și pielea sănătoasă. Sunt vitamine cu efect direct anti-aging

Dragostea trece prin stomac și frumusețea trece prin farfurie. O dietă echilibrată asigură aportul de nutrienți necesari pentru o piele frumoasă, un păr viguros și un ten luminos și sănătos.

Care sunt ingredientele care nu trebuie să lipsească din meniu? Oul în general și gălbenușul de ou în special. Este un concentrat de proteine complete și grăsimi esențiale pentru elasticitatea pielii. Vitamina A participa la reglarea producției de sebum, iar proteinele cu valoare biologică înaltă intră în structura cheratinei din piele, păr și unghii.

Vitaminele antioxidante A, C și E au efect antiaging, asigură suplețea și hidratarea tegumentului. Găsim vitamina A în pește gras și ficat, dar și în fructe și legume sub formă de betacaroten.

O alimentație bogată în legume de culoare verde închis, portocaliu și roșu are efecte protectoare pentru piele. Includeți în dietă spanac, morcov, ardei gras, pătrunjel, caise, citrice, kiwi și fructe de pădure. Avocado conține grăsimi vegetale nesaturate benefice pentru piele și multă vitamina, E care previne îmbătrânirea.

Roșiile ocupă un loc important în alimentația pentru o piele frumoasă. Licopenul este un pigment din familia carotenoidelor cu proprietăți antioxidante și anticanceroase. El protejează pielea din interior împotriva acțiunii nocive a razelor ultraviolete. Împreună cu cremele solare formează un scut de apărare contra soarelui, ridurilor și petelor pigmentare. Există și o sinergie anti-îmbătrânire: licopen plus grăsimi! Avem licopen în roșii, ardei gras, grapefruit, papaya și pepene. Efectul antioxidant se accentuează la căldură și în prezența grăsimii, deci puneți ulei sau brânză în salata de roșii. Și gătiți cu bulion sau sos tomat, astfel licopenul este de 4-6 ori mai concentrat.

Peștele gras tip somon, macrou, hering, sardine trebuie consumat de minim două ori pe săpămână. Acizii grași omega 3 au efect anti-inflamator iar proteinele bogate în aminoacizi cu sulf asigură suplețea și vitalitatea părului și tegumentelor. O alimentație dietetică afectează pielea, însă grăsimea de pește întărește membranele celulare, previne deshidratarea și uscarea pielii.

Colagenul este factorul esențial pentru tonusul și rezistența pielii. Pentru sinteza lui avem nevoie de un aport optim de proteine complete de origine animală, plus vitaminele B și C. Vitamina C este implicată direct în sinteza colagenului.

Alimentația vegetariană este un factor de risc pentru calitatea pielii, dar și pentru anemie - carența de fier și acid folic afectează sinteza de cheratină, iar pielea și părul își pierd din strălucire. Includeți în dietă carne, pește și ficat, dar și preparate mai puțin nobile precum piftia și zeama de oase, bogate în colagen.

Tot în categoria mai puțin nobile intră zeama de varză, borșul dar și produsele lactate fermentate, bogate în bacterii benefice pentru echilibrul intestinal. Pielea este o hartă pe care putem vedea dacă digestia, imunitatea și sănătatea sunt în parametri optimi. Iar alimentele probiotice, alături de o bună hidratare, sunt responsabile de asta.

