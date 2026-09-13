La un moment dat, nu știm de ce, la mulți, valva aortică, prin care se plimbă sângele când bate inima - dă rateuri. Iar când dă aceste erori, valva se schimbă. Pentru aceste valve ale inimii a fost inventată medicina translațională între chirurgia cardiovasculară și radiologia intervențională.

În interiorul inimii, găsim ușițe, care se închid și se deschid toată viața. Se numesc valve.

Dr. Silvia Deaconu, medic primar cardiolog: „Când un om simte că începe să obosească și durerile în piept pot fi un semn, dar mai ales oboseala la un efort la care anterior nu erai obosit și începi să simți că obosești când urci scări sau o pantă - control cardiologic care să includă ecografia. Noi, la inimă, avem 4 valve, ele sunt ca niște supape, care separă cavitățile inimii. Cele mai importante sunt valva mitrală, care separă atriul stâng de ventriculul stâng, și valva aortică, care separă ventriculul stâng de aortă. Ele sunt cele care au probleme.”

Valva aortică face legătura între inimă și aortă, cel mai mare vas din organism. Suportă, de-a lungul vieții, presiuni uriașe. La care se adaugă trecerea timpului. Stenoza de valvă aortică este cea mai frecventă boală, care privește valvele.

Dacă nu mai e perfectă, mușchiul inimii începe să crească în volum. Aceasta pentru că trebuie să furnizeze sânge printr-o ușă mai îngustă. Structura se înlocuiește cu valve biologice sau mecanice, mai nou, prin operații minim invazive.

Se crede că valva aortică se deschide de 1 miliard de ori. Apoi se deteriorează. Ne explică medicul primar de chirurgie cardiovasculară, Cătălin Trifan.

Dr. Cătălin Trifan, medic primar chirurgie cardiovasculară: „Dacă depășim termenul de valabilitate, cu mai mare probabilitate apar procese de calcificare, un proces traumatic care se vindecă vicios. Pacientul vine la noi și valvele sunt calcificate, pietrificate, ele sunt ca o foiță și pe CT se văd cum se vede osul. Dintr-o chestie subțire ca o foiță de țigară ajunge valva să fie ca o vertebră, ca femurul. Și atunci aceste valve nu se închid bine, nu se deschid și inima nu mai pompează cum trebuie. Mult sânge vine înapoi.”

În mod normal, valva aortică, valva mitrală și valva tricuspidă se schimbă prin radiologie intervențională, prin interiorul unui vas de sânge. Pacientul are nevoie și de o înlocuire de valve, dar și de un stent, sunt posibile procedurile hibride. Ambele intervenții se fac simultan, în echipă multidisciplinară. Se numește medicină translațională.

Valvele inimii trebuie investigate, prima oară, în maternitate. Se descoperă astfel eventualele malformații. Ecografia cardiacă se recomandă și când se termină creșterea, la 18 ani.

O dată pe an, mergeți la ecografie cardiacă de rutină, trans-toracică. Nu doare și nu iradiază. Ecografia face parte din prevenția cardiovasculară.