Ucrainenii au învins NATO. Cum au fost distruse două batalioane ale Alianței într-o singură zi
Ucrainenii au învins NATO. Cum au fost distruse două batalioane ale Alianței într-o singură zi

Doctor de bine. Emisiunea integrală din 15 februarie 2026

Doctor de bine
Doctor de bine. Emisiunea integrală din 15 februarie 2026

Stirileprotv

Cu toții am trăit iubirea pentru zahăr. De ce nu-i putem rezista tentației, deși organismul nu are nevoie de el
Doctor de bine
Cu toții am trăit iubirea pentru zahăr. De ce nu-i putem rezista tentației, deși organismul nu are nevoie de el

Suntem într-un weekend dedicat iubirii și profit de moment ca să vorbim despre o iubire pe care cu toții am trăit-o: iubirea pentru zahăr.

Ce trebuie făcut în cazul unei infecții respiratorii. Medicii explică la ce să fim atenți
Doctor de bine
Ce trebuie făcut în cazul unei infecții respiratorii. Medicii explică la ce să fim atenți

Suntem în plin sezon al infecțiilor respiratorii. În timpul infecției acute, consumați doar lichide și iaurt. Aceasta deoarece lipsa poftei de mâncare este un mecanism de apărare eficient. Și vă recomandăm ca în infecția acută să nu luați multivitamine.

De ce mărirea unei singure amigdale la adulți necesită investigații medicale urgente. Problemele pe care le poate ascunde
Doctor de bine
De ce mărirea unei singure amigdale la adulți necesită investigații medicale urgente. Problemele pe care le poate ascunde

Infecțiile faringiene în cazul copiilor măresc dimensiunea ambelor amigdale. De aceea toată zona gâtului trebuie văzută de un medic ORL.

Conferința pentru Securitate de la Munchen și lumea în care trăim. ”Vi-l puteți imagina pe Putin fără război? Să fim sinceri”
Stiri externe
Conferința pentru Securitate de la Munchen și lumea în care trăim. ”Vi-l puteți imagina pe Putin fără război? Să fim sinceri”

Statele Unite și Europa trebuie să fie împreună". Acesta este mesajul secretarului american de stat Marco Rubio, la Conferința pentru Securitate de la Munchen.

Ministru: 16 din cele 32 de elemente critice pentru Europa se găsesc doar în România. Prelucrăm metale rare din Groenlanda
Stiri Economice
Ministru: 16 din cele 32 de elemente critice pentru Europa se găsesc doar în România. Prelucrăm metale rare din Groenlanda

Ministrul Energiei, Bogdan Ivan, afirmă că România are în prezent 16 din cele 32 de elemente considerate critice la nivel european, care se găsesc doar în ţara noastră şi ”maxim încă într-o ţară membră UE”. 

Câți pensionari sunt în România și care este pensia medie
Stiri Sociale
Câți pensionari sunt în România și care este pensia medie

Un număr de 4.698.070 de pensionari era înregistrat în ianuarie 2026 în România, cu 1.489 mai puţini comparativ cu luna precedentă, iar pensia medie a fost de 2.779 de lei, conform datelor centralizate de Casa Naţională de Pensii Publice (CNPP).

Stirile PRO TV
Stirile PRO TV # 07.00 - 15 Februarie 2026

Doctor de bine
Ediția 2

Visuri la cheie
Visuri la cheie: Sezonul 10 - Trailer

Săriți de pe fix
Săriți de pe fix - Trailer

I like IT
Ediția 2 - 2026

Vorbește Lumea
13 Februarie 2026

Groapa
Ioana Brumar, despre personajul pe care îl interpretează în serialul Groapa și atmosfera de la filmări

I like IT
I like IT - Activitățile școlare sunt acum mult mai interesante pentru cei mici datorită noilor tehnologii

Groapa
Cine este Alma Coman? Groapa, un nou serial, în curând pe Pro TV și pe VOYO!

Conectat la România
Vacanțe fără griji. Cum ne ferim de surprize neplăcute la cazare și avion

iBani

(P) Ești antreprenor? Află cum te ajută o campanie de advertoriale să crești vizibilitatea și încrederea brandului tău

iBani

(P) Cum s-a transformat o pasiune în business: tablouri Sky Map personalizate produse în România

Sport

Mission Impossible în drumul spre play-off! Echipa are 2 portari accidentați și debutează un puști la seniori

Sport

UTA Arad - FC Botoșani, LIVE TEXT pe Sport.ro de la 14:00! Duel direct pentru play-off: echipele de start