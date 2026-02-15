Doctor de bine. Emisiunea integrală din 15 februarie 2026
Dată publicare:
Dată publicare:
Suntem într-un weekend dedicat iubirii și profit de moment ca să vorbim despre o iubire pe care cu toții am trăit-o: iubirea pentru zahăr.
Suntem în plin sezon al infecțiilor respiratorii. În timpul infecției acute, consumați doar lichide și iaurt. Aceasta deoarece lipsa poftei de mâncare este un mecanism de apărare eficient. Și vă recomandăm ca în infecția acută să nu luați multivitamine.
Infecțiile faringiene în cazul copiilor măresc dimensiunea ambelor amigdale. De aceea toată zona gâtului trebuie văzută de un medic ORL.
