De la cele mai fragede vârste. Ce le spunem ca să fie eficient? Doctor de bine vine cu idei de la psiholog.

Dr. Eddan Athir, medic specialist radiolog: „Există în ambele locuri aici și aici. Aici doar pe lobul inferior drept. La viral de obicei este bilateral.”

Dacă apărarea e bună, organismul are capacitea să răspundă eficient la agresiune. Răceala, spre exemplu, evoluează spre vindecare. Bolile cronice favorizează apariția pneumoniei într-o banală viroză respiratorie. Fumatul, de asemenea, este boală cronică. În plămâni, distruge apărarea imunitară.

Macrofagele, celule imunitare deștepte. Fumul de țigară le face incompetente, deoarece sunt sensibile la toți compușii din țigară și se auto-intoxică.

Dr. Beatrice Mahler, managerul Institutului Marius Nasta: „Aceste celule sunt acolo, dar nu mai reușesc să capteze microbii, virusuri și bacterii. Organismul își va compensa această deficiență și va produce mai multe macrofage. Un fumător va avea de 10 ori mai multe macroface decât un nefumător. Din păcate, ele nu sunt eficiente funcțional și nu ne mirăm că fumătorii, nu doar funcția pulmomara suferă, dar avem și o capacitate de apărare.”

Fumătorii au cel mai mare risc de a dezvolta frecvent pneumonii în cadrul unei viroze banale.

Cum să le spunem copiilor să nu fumeze?

Bogdana Bursuc, psiholog: „Adolescenții pot avea experiența asta - am fumat o țigară că am avut teză, am fost stresat și nu îmi mai trebuie sau fumez în fiecare zi la școală, dar în weekend nu fumez. Ei, din aceste experiențe, formulează mesajul că, de fapt, pot controla fumatul și nu sunt dependenți și că cei care nu se pot lăsa de fumat, respectiv părinții, sunt niște fraieri.”

În tânărul creier apare această iluzie a controlului. Ultimii ani adaugă acestei categorii vulnerabile de vârstă încă o treaptă în drumul spre dependență. Țigările au făcut legătura cu tehnolologia.

Bogdana Bursuc, psiholog: „Din punct de vedere psihologic, acest device-uri nu fac altceva decât să mențină dependența psihologică și să crească atractivitatea pentru consumul de nicotină.”

Pentru că orice interdicție dezvolta o reacție de opoziție, spus de prea multe ori, deschide, de fapt, calea adolescentului tocmai spre țigări.