Epilepsia înseamnă, de fapt, mai multe boli. În cazul copiilor, din fericire, 25% sunt auto-limitate.

Adică boala se vindecă odată cu maturizarea creierului. Epilepsia este a patra cea mai frecventă boală neurologică.

La nou-născut, în perioada în care pot apărea crizele epileptice, se constată și crize, care nu au legătură cu epilepsia. Dar o mimează. Epilepsia înseamnă descărcări electrice anormale în creier. Pot fi demonstrate la investigația numită EEG.

Cristina Moțoescu Spitalul Alexandru Obregia: ”Sunt foarte multe manifestări, atacurile de înfioare, uneori pot face și sute - sugarii - ca și cum ar tremura, ca și cum le-ar fi frig”.

Nu tratăm, nu avem ce să tratăm pentru că sunt manifestări non-epileptice, care nu încurcă cu nimic viața și nici dezvoltarea copilului.

Tot la vârsta mică pot apărea - de data aceasta crize epileptice dovedite, care însă vor dispărea cu trecerea anilor.

Cristina Moțoescu Spitalul Alexandru Obregia: ”Dispar. Sunt epilepsiile auto-limitate, care apar într-o anumită perioadă dezvoltare, la un copil absolut normal. În jurul vârstei de 10, 14 ani depinde de creierașul copilului, aceste forme de epilepsie nu le mai întâlnim ulterior”.

”Este forma de epilepsie pe care o întâlnim frecvent la copiii normali, normali cognitiv, cu intelect normal, cu RMN normal și ne luptăm cu foarte multă lume, aceşti copii să aibă o viață normală”.

Epilepsia poate apărea prima oară în adolescență. Formele de boală răspund foarte bine la tratament, dar de obicei, tratamentul cu medicamente va fi toată viața.

În copilărie, dieta keto este eficientă pentru reducerea frecvenței convulsiilor. Înseamnă doar grăsimi și proteine la toate mesele. Spitalul de copii Victor Gomoiu a inițiat-o în România, deși vorbim despre una dintre cele mai vechi metode de tratament.

Raluca Ioana Teleanu, Spitalul de copii Victor Gomoiu: ”De ce ne trebuie dietă ketogenică. În anumite situații, dieta reprezintă un tratament. Sunt forme de epilepsie în care doar dacă pui dietă, copilul nu mai face crize, ceea ce este un lucru extraordinar. Și mai există situații, în care există medicamente, dar dieta ameliorează numărul de crize scade după ce introducem dieta ketogenică”.

Atunci când organismul intră în cetoză, nu mai primește carbohidrați, în anumite situații creierul reacționează bine și numărul de crize scade.

Copiii sunt monitorizați în spital, astfel încât să nu aibă riscuri pentru că mănâncă doar grăsimi și proteine.

Dacă lucrurile merg bine, părinții sunt învățați, tot în spital, inclusiv cum să prepare o pizza... doar cu proteine și grăsimi. De fapt, sunt învățați cum să alcătuiască o dietă diversă, dar fără carbohidrați.