Cum ne ajută laptele în lupta cu poluarea?

Poluarea nu afectează doar plămânii ori sistemul cardiovascular. Substanțele periculoase se opresc în rinichi ca într-o sită. Aici fac pagube biologice serioase, care pot duce până la insuficiență renală.

Plumb și cadmiu, cele mai periculoase metale grele. Plumbul a ajuns în natura din cauza combustibililor vechi. Ne amintim de benzina cu plumb. Cadmiu provine de la bateriile de generație veche.

Metalele grele care au ajuns pe sol au intrat în plante și din plante, în animale. Pe acest circuit ajung în hrană. Ne explică un expert în sisteme de dializă.

Prof.univ. dr. Ștefan Voicu, Facultatea de Chimie, UPB: „Principala substanță care interacționează cu metalele grele sunt proteinele. Metalul greu ajuns în orgsnim nu va face altceva decât să caute proteine de care să se lege ca să se stabilizeze. Tocmai de aceea, în cazul unei intoxicații cu metale grele, se bea lapte. Laptele are proteine de care de leagă metalul greu. Îmi va consuma metalul greu care se poate elimina, dar la doze mici și acumulabile în timp. Probablitatea de a se elimina scade pentru că el se acumulează pe proteine din organism care nu se elimină.”

Metalele grele nu pot fi filtrate de rinichi. Au diametrul mari mare decât al filtrelor acestor organe-pereche. Și rămân îN filtre ca într-o sită.

Prof.univ. dr. Ștefan Voicu, Facultatea de Chimie, UPB: „Poluare e una din cauzele principale pentru care se ajunge la dializă. Dializa este favorizată de trei factori: poluare, diabet - zahar și hieprtensiune.”

Cum putem să ne evaluăm funcția renală prin analize uzuale. Se numește creatinină. Este una dintre analizele decontate prin medicul de familie.

Prof. dr. Ioanel Sinescu, clinică de chirurgie urologică, dializa și transplant renal Fundeni: „O hemogramă, o creatinină și o glicemie trebuie să le ai obligatoriu. Apropo de creatinină, când începeți să vă puneți problema că nu e în regulă? Când ajunge la 1,5. Nu are nicio legătură cu dieta, are legătură doar cu organismul nostru. ​Îi facem cretainina și peste o lună are 1.6. E în progresie.”

Creatinina peste 1,5 se traduce prin insuficiență renală. La acest dezastru biologic conduc, cele mai frecvent, două boli nediagnosticate și netratate: hipertensiunea și diabetul.